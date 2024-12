Dias Ferreira esperava "melhor", mas não responsabiliza Varandas. "Fez o que pôde"

Oito pontos perdidos em quatro jogos na Liga. Para José Dias Ferreira, os protestos e os lenços brancos mostrados no Municipal de Barcelos são normais, face a mais uma escorregadela do Sporting, que pode ditar a perda da liderança.

O leão estava rompante, mas tudo mudou de há pouco mais de um mês para cá. Depois do empate com o Gil Vicente, os adeptos do Sporting mostraram lenços brancos a João Pereira. Dias Ferreira não estranha.



"São os protestos habituais quando não se ganha. Não sei se com outra pessoa qualquer se ganharia muito mais nesta altura. A convicção do presidente é esta. Ficou sem a solução que tinha a longo prazo. Se está a correr bem? Evidentemente que não, mas para o treinador que se foi embora não está a correr melhor", sublinha o antigo vice-presidente leonino, em declarações a Bola Branca.

Se muitas das críticas visavam João Pereira, também é certo que Frederico Varandas já não goza da popularidade de outrora, ainda que Dias Ferreira recuse a ideia de que o lugar do presidente possa ser posto em causa nesta fase.

"Pessoalmente, não o farei. Acho que o presidente, no momento, fez o melhor que podia fazer. Não sei se tinha mão outra solução, se foram procuradas outras soluções ou se estavam disponíveis. Mas que há algumas pessoas que estão a aproveitar isto para atacar o presidente, disto não tenho dúvidas nenhumas", aponta.