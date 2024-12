João Pereira. "Era um golo limpo"

O treinador do Sporting, João Pereira, reconhece que a equipa criou poucas oportunidades contra o Gil Vicente e que faltou marcar. Ficam também muitas dúvidas em relação ao lance em que a bola entrou na baliza de Andrew.

A partida

"Ao contrário dos jogos passados, não tivemos uma entrada muito forte. Custou-nos criar oportunidades na primeira parte, tivemos duas, as do Viktor [Gyokeres] mais claras. Tivemos muita bola, muito passe, controlo absoluto outra vez. Mas não criámos. Na segunda parte ajustámos a pressão porque estávamos a correr muito sem ganhar a bola, e a partir daí o Gil não conseguiu jogar. Criámos mais oportunidades pelo Trincão, o Harder, o Geny. Está a faltar o último detalhe, seja passe, remate. Na minha opinião fizemos um jogo muito bom defensivamente, acho que o Gil fez um remate à baliza. Mas temos de fazer golos e não estamos a fazer".

O que está a faltar?

"O que se passa é que voltámos a controlar o jogo, como temos controlado todos, e se marcamos um golo o jogo muda completamente. Hoje marcámos e, mais uma vez, foi anulado. Eu olho e continuamos a melhorar, principalmente a nível defensivo. Mas temos de conseguir criar mais, não estamos a definir da melhor forma. Temos que treinar. Não há muito tempo, mas não estou aqui para arranjar desculpas. Culpas? Não são de ninguém, mas o responsável sou eu".

Próximo é contra o Benfica

"Não interfere nada. É mais um jogo em que vamos entrar para ganhar, é o objetivo em todos os jogos. Tivemos um mau início da minha parte, porque os jogadores já vinham com 11 vitórias seguidas. Agora queremos a terceira vitória, fizemos outra vez o suficiente para ganhar. Não me lembro de uma oportunidade clara do Gil. Temos de ser mais fortes e criar mais, a responsabilidade é nossa".

Como melhorar?

"Com o tempo, com treino. Agora vamos ter um período para descansar e acho que vai fazer bem aos jogadores, passarem tempo com a família e desligarem um bocado. Viveram muita coisa neste último mês e meio. Foram uns guerreiros porque tentaram reagir, tentam ganhar todos os jogos e dão a vida. Não nos podemos esquecer que tivemos um jogo há quatro dias onde tínhamos de ganhar obrigatoriamente. 120 minutos, muitos jogadores a jogar outra vez... Chega a um momento e sente-se que a frescura já não é a mesma. Mas é assim que temos de lutar, encarar o futuro. De certeza que vamos melhorar".

Contestação e arbitragem

"Entendo a contestação, já o disse antes. Os adeptos apoiaram durante o jogo todo, chegou ao final e estão livres para se pronunciarem como quiserem. Eles fazem o seu trabalho, nós não conseguimos retribuir com uma vitória e depois temos de ser homens e ter personalidade para assumir o momento. Conversa com o árbitro? Não quero falar de arbitragem, mas há um lance que dá um golo nosso e, de um golo nosso, nem falta é, não sei. Era um golo limpo. Marcou-se penálti, anulou-se um golo e é o que é. Siga...".

O Sporting empatou 0-0 contra o Gil Vicente, em Barcelos, e tem a liderança no campeonato em risco.