Varandas sobre João Pereira: "Foi o convite mais ingrato e o presente mais envenenado"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, voltou a defender o treinador João Pereira, assumindo que suceder Ruben Amorim a meio da temporada é um "presente envenendado".

Num discurso nos prémios Stromp, o dirigente reconhece que "sabia que João Pereira não teria tempo e teria de se adaptar a uma máquina afinada".

"Foi o convite mais ingrato e o presente mais envenenado que poderia entregar a um jovem treinador. Todos sabemos disso. Mas, o Sporting não quis que este fosse o momento, mas teve de ser. O Sporting iria proceder a uma modificação, iniciando um novo ciclo, com um jovem treinador e um processo que levaria a dores de crescimento. O Sporting estava preparado, mas não escolheu o momento deste fim de ciclo", disse.

Varandas acredita que a saída de Amorim a meio da época, por sucesso desportivo e não por despedimento, "é inédito em Portugal".

"Foi um ano de sucesso, de tanto sucesso que acabámos a sentir-nos vítimas desse sucesso. Arrancámos a época como uma máquina afinada. Acontece que um clube europeu de grande capacidade chegou e o nosso treinador aceitou. A partir daqui tudo o que estava planeado mudou", lamentou.

Apesar da instabilidade inicial com João Pereira no banco, Varandas destaca que o clube se mantém sólido e com "um plano estratégico para os próximos 10 anos".

"Os rivais achavam que o Sporting voltaria a chegar a dezembro a pensar na próxima época, que voltaria a ser um clube falido. Eu lembro-me como estava o estádio e a academia em 2018. Para os rivais, lamento, pois o Sporting não volta atrás. Eu não sei se vamos ser bicampeões, mas sei que o Sporting vai continuar a lutar por títulos, e isso nunca voltará a trás", atira.

Ainda sobre o momento da equipa, o presidente leonino relaciona com a crise de lesões que o plantel atualmente atravessa.

"O Sporting teve cinco a seis titulares de fora. Olho para a mesa de jogadores e vejo dois miúdos de 17 anos. Retirem cinco titulares aos nossos rivais e pensem se não vão sofrer. Há dois anos, quando terminámos em 4.º lugar, tivemos uma onda de lesões entre os defesas centrais", termina.

O Sporting venceu os últimos dois jogos, frente ao Boavista para o campeonato, e Santa Clara na Taça de Portugal. Lidera o campeonato com 36 pontos, mais um do que Benfica e dois do que FC Porto.