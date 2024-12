Varandas foi aos Stromp "abrir a porta" de saída a João Pereira

Frederico Varandas, presidente do Sporting, "abriu a porta" ao despedimento de João Pereira "nas próximas semanas". A convicção é de Bruno Mascarenhas, antigo vice-presidente dos leões em Bola Branca, depois de ouvir o presidente sportinguista no discurso da entrega dos prémios Stromp.

Varandas voltou a defender o treinador, assumindo que suceder Ruben Amorim a meio da temporada é um "presente envenenado". Na mesma ocasião, acrescentou que "sabia que João Pereira não teria tempo e teria de se adaptar a uma máquina afinada".

"Com estas declarações, deixa a porta aberta para uma mudança de treinador, daqui a semanas ou meses, se os resultados não aparecerem. Poder escolher outra opção para liderar a equipa. [Emendou a mão, depois de ter apontado Pereira a um grande da Europa?] Não teve outra alternativa do que emendar a mão, em face dos resultados", diz.

O antigo dirigente leonino escolhe o dérbi de dia 29 contra o Benfica, em Alvalade, como um momento chave.

"Se o resultado for desfavorável, haverá uma pressão grande para a mudança de técnico", reforça o ex-dirigente com Bruno de Carvalho, que - ainda em Bola Branca - se mostra preocupado também com as questões financeiras.



"O que me preocupa é que juntamente com o fraco desempenho desportivo possa vir uma depreciação dos ativos", faz notar, a finalizar.

O Sporting venceu os últimos dois jogos, frente ao Boavista para o campeonato, e Santa Clara na Taça de Portugal. Lidera o campeonato com 36 pontos, mais um do que Benfica e dois do que FC Porto.