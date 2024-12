Adjunto do Sporting bate o pé após vitória "justa". "Estamos dentro de todos os objetivos"

O Sporting está "no caminho certo", depois de derrotar o Santa Clara, por 2-1, após prolongamento, um resultado "completamente justo", e garantir o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Quem o diz é Tiago Teixeira, adjunto de João Pereira, em declarações à RTP3, no final da partida em Alvalade, esta quarta-feira: "Estamos dentro de todos os objetivos. A evolução da equipa é notória. Isto era um jogo a eliminar. Ganhámos e estamos todos contentes com isso."

Tiago Teixeira também garante que não há "instabilidade emocional" do Sporting e acusa o Santa Clara de só tentar "defender e não jogar".

O Sporting é a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça de Portugal. Fica à espera de Tirsense ou Rebordosa, Oliveira do Hospital ou São João de Ver, O Elvas ou Vitória de Guimarães, Casa Pia ou Rio Ave, Gil Vicente ou Moreirense, Farense ou Benfica, e Braga ou Lusitano.

Análise ao jogo: "Estamos no caminho certo. Continuamos no primeiro lugar do campeonato, somos os primeiros a chegar aos quartos de final da Taça de Portugal, estamos na Final Four da Taça da Liga e estamos dentro do apuramento da Liga dos Campeões. Estamos dentro de todos os objetivos. A evolução da equipa é notória. Isto era um jogo a eliminar. Ganhámos e estamos todos contentes com isso."

Instabilidade emocional: "A instabilidade emocional neste jogo foi criada por tudo aquilo que aconteceu. Uma equipa que queria claramente ganhar, outra que veio para defender e não jogar, começou a perder tempo desde o primeiro minuto. A instabilidade deve-se unicamente a isso. Muitas faltas que quebraram o jogo, mas o resultado final é o que interessa. Não creio que haja qualquer instabilidade. Temos uma equipa diferente porque temos muitas lesões. Os cinco jogadores que estão lesionados jogaram em todas as primeiras jornadas, até à 11.ª. Têm jogado outros jogadores. Hoje foi mais uma estreia, do Mauro, que entrou muito bem. É difícil encontrar uma equipa que jogue com dois jogadores de 17 anos no onze. Estamos no bom caminho. Temos estes jogadores neste momento e é com eles que vamos encarar o próximo jogo."

Arrepende-se de alguma substituição, como a entrada de Fresneda por Quenda mesmo antes do golo do empate? "Não, nada. Fizemos a substituição porque entendemos que naquele momento devíamos fechar aquele lado. O Santa Clara acabou por fazer dois remates à baliza ao 95 e o resto do jogo tentou defender e perder tempo. Foram beneficiados por tudo o que aconteceu e nós, felizmente, conseguimos dar a volta ao resultado, depois de estarmos a ganhar muito justamente. O resultado é completamente justo."