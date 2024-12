"Tem sido prejudicial não termos tempo para treinar", confessa adjunto de João Pereira

O treinador adjunto Tiago Teixeira disse esta terça-feira que o Sporting está "no bom caminho" para dar continuidade frente ao Santa Clara, na Taça de Portugal de futebol, ao triunfo conseguido no sábado, frente ao Boavista.

Os 'leões' venceram os 'axadrezados' por 3-2, após uma série de quatro derrotas consecutivas com João Pereira no comando da equipa, mas o assistente do sucessor de Ruben Amorim considerou, em Alcochete, que a equipa entrou "sempre muito bem" nesses encontros.

"Se calhar faltou conseguirmos fazer o segundo golo para ter alguma tranquilidade, mas estamos no bom caminho e estáveis a nível emocional para dar continuidade a esse bom resultado", atirou o treinador adjunto, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Santa Clara.

Teixeira falou à imprensa, em vez do chefe da equipa técnica, porque João Pereira ainda não tem, de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, as habilitações necessárias para liderar a equipa e comparecer nas interações com os jornalistas.

O treinador adjunto dos 'leões' descartou comentar o empate do Benfica no domingo, para a I Liga, e considerou que a derrota sofrida no campeonato, frente ao Santa Clara, a segunda na prova desde que o atual corpo técnico sucedeu ao de Amorim, não irá mexer com a parte psicológica da equipa.

"Os jogadores e nós fizemos a análise do jogo com o Santa Clara e o resultado [derrota por 1-0] é completamente enganador. Tivemos muito mais oportunidades de golo, eles tiveram duas. Sabemos que isto pode acontecer no futebol", desabafou Teixeira.

Para a partida dos oitavos de final, o Sporting já vai poder contar com o defesa central St. Juste, que "recuperou" de uma gripe que o afastou do encontro de sábado, mas Gonçalo Inácio "vai estar em dúvida", assim como Eduardo Quaresma, que "saiu tocado" e o guarda-redes Franco Israel, que teve "algumas queixas".

As dificuldades físicas dos vários jogadores do setor defensivo não são, no entanto, a principal explicação para a instabilidade defensiva da equipa, que sofreu 12 golos nos últimos cinco jogos.

"Outro critério que tem sido prejudicial é não termos tempo para treinar, jogando de três em três dias não há tempo para corrigir com treino. Temos recorrido a alguns vídeos, algum trabalho de posicionamento, mas não é o mesmo que ter uma semana limpa para treinar", lamentou Tiago Teixeira.

O Sporting recebe o Santa Clara na quarta-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal com início previsto para as 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por João Pereira chega a esta fase da prova 'rainha' do futebol português após afastar o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, e o Amarante (6-0, casa), da Liga 3, em encontro que marcou a estreia do ex-treinador da equipa B no conjunto principal, após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United.

Depois disso, os 'leões' sofrerem quatro derrotas consecutivas, duas para a Liga dos Campeões e duas para a I Liga, incluindo frente ao Santa Clara, o mesmo adversário de quarta-feira, por 1-0, na estreia de João Pereira no campeonato.

Os açorianos têm sido apontados como equipa 'sensação' da I Liga, uma vez que seguem em quarto lugar, com 27 pontos, logo atrás de Sporting (36), FC Porto (34) e Benfica (32, menos um jogo).

Na Taça de Portugal, a equipa orientada por Vasco Matos afastou o Gondomar (1-0, fora), do Campeonato de Portugal, e o Famalicão (1-0, fora), da I Liga, antes de o sorteio ditar a visita a Alvalade, nos oitavos de final.