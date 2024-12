Sporting sem adeptos na deslocação a Leipzig por castigo da UEFA

O Sporting não terá adeptos visitantes no próximo jogo da Liga dos Campeões, contra o Leipzig, segundo anunciou o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.

A equipa leonina é castigada pelo organismo devido ao mau comportamento dos adeptos no jogo em Bruges, na última jornada da competição. Em causa estão o arremesso de objetivos e a utilização de pirotecnia.

As claques leoninas atiraram petardos para o relvado no final do encontro e chegaram a atingir uma funcionária do estádio que teve de ser assistida.

A UEFA vai executar a proibição de venda de bilhetes que já tinha sido aplicada de forma suspensa ao Sporting em março, depois do mau comportamento dos adeptos na Dinamarca num jogo contra o Midtjylland.

Para além da suspensão, que será válida no jogo de janeiro em Leipzig, o Sporting é multado em 20 mil euros e fica com nova ameaça de proibição de venda de bilhetes, um castigo que fica suspenso.

O Sporting já tinha sido castigado na semana passada com o encerramento do setor A14 de Alvalade para o jogo com o Bolonha devido ao mau comportamento dos adeptos na receção ao Arsenal.

O Leipzig-Sporting disputa-se no dia 22 de janeiro, às 17h45. A duas jornadas do fim da fase de liga, o Sporting está no 17.º lugar com 10 pontos somados, dentro da zona de apuramento para o "play-off".