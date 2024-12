Gyökeres distinguido com prémio que Zlatan recebeu 12 vezes: avançado é o futebolista sueco de 2024

O avançado Viktor Gyökeres, do Sporting, foi eleito com "larga margem" o melhor futebolista sueco do ano de 2024, divulgou na segunda-feira a federação sueca (SvFF), destacando os 61 golos até agora marcados pelo jogador de 26 anos.

"Gyökeres recebe a Bola de Ouro da SvFF de 2024 depois uma pontuação incomparável e ganha com larga margem. No último fim de semana, Viktor fez o seu 61.º golo entre Sporting e seleção. Não há nada mais difícil no futebol do que marcar golos e conquistar títulos, e ninguém fez com que isso parecesse mais fácil do que Viktor Gyökeres", lê-se no site oficial do organismo.

Na mesma publicação, numa fotografia, a federação sueca mostra o avançado do Sporting a receber o galardão em Lisboa.

"É claro que receber este prémio significa muito. É algo para o qual trabalhei muito. Tem sido difícil em alguns momentos da minha carreira, mas poder fazer o que fiz este ano e ter um desempenho ao nível que consegui foi fantástico", referiu.

Antes disso, Gyökeres, que em 2024/25 leva 35 golos (26 pelo Sporting e nove pela Suécia), já tinha sido eleito o melhor avançado sueco do ano.