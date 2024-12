Artur Jorge revela que recebeu "uma abordagem" para regressar a Portugal

Artur Jorge, treinador do Botafogo, revela que recebeu uma proposta para regressar a Portugal, sem anunciar qual o clube.

Em declarações após ter sido condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, o técnico revela que "recebeu uma abordagem de Portugal para perceber qual é o ponto de situação".

"O meu empresário é o principal responsável de avaliar e fazer uma triagem de situações viáveis. Continuo a acompanhar a I Liga e regressar a Portugal não deixa de ser sempre uma possibilidade, mas numa seleção muito restrita de clubes. Tudo pode acontecer, nada é eterno, nada é garantido, mas não lhe posso dizer que o contacto tenha a ver com o Sporting", disse.

O agente de Artur Jorge já revelou que o técnico tem propostas do Médio Oriente, México e também da Europa. Sporting e FC Porto enfrentaram instabilidade nos tempos recentes com os adeptos a pedirem a demissão de João Pereira e Vítor Bruno, respetivamente.

O técnico assumiu, nas mesmas declarações, que a conquista da Libertadores e Brasileirão "seguramente abrem portas e renovam a ambição de lutar por mais ainda".

Questionado se dá primazia a regressar a Portugal, Artur Jorge diz que "tem ambições que passam eventualmente, como prioridades, poder treinar fora de Portugal".

"Isto porque, em Portugal, se olharmos para a realidade, treinar FC Porto, Benfica ou Sporting será sempre diferente. Seria, por exemplo, a partir daí que poderia ponderar voltar a Portugal. De outra forma, não", atira.

Já esta terça-feira, o Botafogo emitiu um comunicado a garantir que Artur Jorge tem contrato e "não deu o seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal".

Artur Jorge, de 52 anos, venceu o Brasileirão e a Libertadores na sua primeira época pelo Botafogo. Antes, treinou a equipa principal do Sporting de Braga durante duas temporadas, e as camadas jovens do clube minhoto.