"Colocar as culpas no guarda-redes e nos defesas é capaz de ser um pouco simplista", defende José Eduardo

José Eduardo, antigo defesa do Sporting, considera que os leões ganharam “ânimo” com a vitória por 3-2 frente ao Boavista, mas ainda não eliminaram a desconfiança em torno do desempenho da equipa.

Para o antigo jogador, apenas uma vitória diante do Santa Clara, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal, confirmará que o mau momento chegou ao fim.

“Há um ânimo, é indiscutível, mas um ânimo desconfiado e é importante que todas as pessoas tenham essa realidade em cima da mesa, nomeadamente os responsáveis do clube. Agora têm um jogo com o Santa Clara, que há bem pouco tempo foi ganhar a Alvalade, e aí sim, ganhando na quarta-feira, ganhamos uma vitamina que é bem precisa”, diz, em entrevista a Bola Branca.

A vitória frente ao Boavista pôs fim a uma série de quatro derrotas consecutivas, mas ainda não colocou um ponto final nas dúvidas. José Eduardo garante, ainda assim, que o problema não estará nos jogadores, mas sim nas dinâmicas coletivas.

“Cada um dos jogadores está convencido de que não perdeu qualidade. A questão é se o coletivo consegue funcionar, esse é que é o grande problema. A questão individual não está em causa. Os jogadores confiam sempre nas suas capacidades, que não perderam capacidades, a questão é coletiva”, afirma.

Os guarda-redes, Israel e Kovacevic, bem como os defesas, têm sido os mais visados pelas críticas, após uma série de erros que também fizeram uma aparição no encontro com os axadrezados, em Alvalade.

José Eduardo, antigo defesa, recusa apontar o dedo aos jogadores da linha mais recuada e sublinha que as deficiências da equipa começam na frente.

“[A eficácia defensiva de uma equipa] não se define só pelo desempenho dos defesas, é como é que a equipa defende e, nesse aspeto, penso que há algumas lacunas de interpretação do jogo. É uma questão que tem de ser corrigida pela nova equipa técnica, no sentido de os jogadores todos perceberem quais são as posições, como é que a equipa se movimenta, sobretudo na pressão. Colocar as culpas no guarda-redes e nos defesas é capaz de ser um pouco simplista”, conclui, nestas declarações à Renascença.