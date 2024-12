João Pereira. "Importante era sair desta fase de derrotas"

O treinador do Sporting, João Pereira, elogia as oportunidades criadas e o esforço feito pelos seus jogadores na partida contra o Boavista.

Falta de consistência?

Temos cometido alguns erros, sim, mas antes o adversário chegava ao empate e até conseguia a vitória. E hoje voltámos a estar na frente do marcador. Mais um passo que a equipa deu. Coisas que não tinham acontecido. Passo a passo, jogo a jogo, trabalhando arduamente vamos ganhando confiança".

Nota alguma intranquilidade?

"Não notei essa intranquilidade, notei o apoio do primeiro ao último minuto. Juntos, isto torna-se muito mais fácil. Havia gente que estava à espera de outra coisa, mas isso não aconteceu. Quantas vezes o Boavista atacou? Criou duas ocasiões em 90 minutos, fez golo nas duas. Acontece. Não pode acontecer. Fomos uma equipa dominadora, não podemos sofrer golos nessas duas oportunidades. Vamos melhorar, é o próximo passo".

Incomodado com os nomes de Sérgio Conceição e Abel Ferreira?

Não, nada incomodado. É normal falarem. Quando uma equipa não ganha, principalmente uma que ganhava sempre, é normal haver contestação e crítica. Eu e os jogadores estamos focados no nosso trabalho".

Esta vitória não convence?

"A mim convence-me. Pela atitude dos jogadores. Não acho que tenha sido um jogo dividido. Se formos ver as oportunidades, os golos esperados. O Boavista vai lá e faz um golo no primeiro remate. Acho que o controlo do Sporting foi absoluto, e nos últimos minutos foi o cansaço. Os jogadores querem, mas as pernas começam a pesar. Foi uma vitória importante para o nosso futuro".

Resultado que era preciso

"Para ganhar confiança não, mas ajuda muito. O importante era sair desta fase de derrotas. Voltámos a entrar bem no jogo, a fazer golo, a criar muitas oportunidades e o resultado podia estar mais avolumado para o nosso lado. Sofremos, reagimos, sofremos, voltámos a reagir. É um trabalho fantástico destes jogadores, que com muitos minutos nas pernas, cansaço, nunca desistem. Tenho de lhes tirar o chapéu".

O Sporting derrotou o Boavista, por 3-2, no estádio de Alvalade, em partida para a I Liga.