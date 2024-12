João Pereira. “Tenho confiança e foco total na vitória” contra o Boavista

O treinador do Sporting, João Pereira, diz que é solução para o campeão nacional de futebol, mesmo que não vença o Boavista, e acrescenta que não é o dinheiro que o move nessa posição.

"Continuo [a acreditar que sou a solução]. Porque tenho confiança e foco total na vitória de amanhã [sábado]", atirou o técnico, em Alcochete, questionado se continua a acreditar ser a solução para treinar os leões caso não vença a partida da 14.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador, que perdeu quatro dos cinco jogos desde que sucedeu a Ruben Amorim, admitiu, no entanto, que não sabe "o que pode acontecer" no futuro, mas vincou que "não é o dinheiro" que o move, questionado sobre afirmações anteriores sobre a duração do seu contrato.

"O dinheiro não me move. Eu estou aqui porque gosto disto, porque quero ser um grande treinador, quero ganhar títulos, e estou aqui porque amo a minha profissão. Não é o dinheiro que me move", frisou João Pereira.

No entanto, recusou falar "em 'ses' e hipoteticamente" quando lhe foi perguntado se admite colocar o lugar à disposição, caso venha a sentir que é um problema para o clube, e preferiu colocar "o foco" em "ganhar o jogo ao Boavista".

Até porque, admitiu, "apesar de os resultados ditarem muito a segurança de um treinador, às vezes, a competência" de uma equipa técnica "não se vê só nos resultados".

"A competência vê-se em muitas outras coisas. E [continuar como treinador do Sporting] é sinal que o presidente, a direção, a administração viram competência em mim. E eu sei que eu e a minha equipa técnica somos competentes e isso leva-nos a acreditar que vamos dar a volta", apontou o treinador dos verde e brancos.

O Sporting recebe o Boavista no sábado, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa, com início previsto para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por João Pereira perdeu os últimos dois encontros do campeonato, frente ao Santa Clara (1-0, em casa) e ao Moreirense (2-1, fora) e, apesar de continuar na liderança, pode ser ultrapassada pelo Benfica se os encarnados vencerem o encontro que têm em atraso, da oitava jornada, frente ao Nacional.

O atual treinador dos leões sucedeu a Ruben Amorim após a 11.ª jornada, num momento em que o Sporting somava 11 vitórias no campeonato e liderava com mais seis pontos do que o FC Porto e mais oito do que o Benfica.

No entanto, após as duas derrotas consecutivas, o Sporting continua com os mesmos 33 pontos, apenas mais dois do que o Benfica (menos um jogo) e o FC Porto.

O Boavista, orientado pelo italiano Cristiano Bacci, visita Alvalade na 14.ª posição, com apenas 11 pontos, resultantes de duas vitórias e cinco empates na I Liga de 2024/25.