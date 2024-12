Santana Lopes viu “a luz ao fundo do túnel” para o Sporting na Bélgica

Pedro Santana Lopes, antigo presidente do Sporting e presidente da Câmara da Figueira da Foz, vê uma “luz ao fundo do túnel” para o Sporting depois da derrota por 2-1 frente ao Club Brugge na Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo primeiro-ministro afirma que, apesar do resultado, identificou sinais na equipa que permitem ter esperança para o futuro.

“Há uma semana ou duas, não via nenhuma luz ao fundo do túnel. Ontem, com franqueza, vi, apesar de termos perdido. Acho que ontem se acendeu uma réstia de esperança para os jogos que aí vêm”, diz.

Esperança na equipa e no treinador João Pereira. Na opinião de Santana Lopes, o técnico mostrou uma melhoria na forma de jogar do Sporting e na atitude no banco. Como tal, merece a manutenção da confiança.

“Eu, com toda a franqueza, acho que ele estava mais arrebitado, estava com mais confiança em si próprio. Viu a equipa a jogar melhor, a responder. Acho que devemos acreditar e admitir que se pode dar a volta, fazer confiança na direção e no presidente”, explica, nestas declarações à Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Presidente do Sporting entre 1995 e 1996, Santana Lopes considera que é importante dar um “voto de confiança” à direção do clube e dá “apoio” ao atual líder dos leões.

“Frederico Varandas é um homem inteligente. Dizem que às vezes é arrogante, que não fala, diz que ninguém manda de fora para dentro. Cada um tem o seu estilo. Ele é um homem que tem feito muito bem ao Sporting e, por isso, temos de lhe dar crédito. Da minha parte, ele tem o apoio para tomar as decisões que se impõem”, sublinha.

Quanto aos ânimos exaltados no final do jogo na Bélgica, o antigo presidente do clube de Alvalade diz que o comportamento dos adeptos, com tochas arremessadas na direção dos jogadores, “não é digno”.

“Acho que é injusto criticar uma equipa que jogou como jogou. Haver reações como houve no final, nomeadamente daquelas tochas e tudo isso, acho que é uma injustiça. Todos os jogadores se bateram, mas o Gyokeres é um exemplo. Ele lutou, lutou, lutou e no fim vê que lhe atiram tochas. Acho que não é digno do Sporting”, afirma.

Daqui para a frente, Santana Lopes só vê um caminho para tirar o Sporting da espiral negativa que levou a quatro derrotas consecutivas: ganhar ao Boavista, no sábado, para o campeonato.

“Os ânimos acalmam, como se costuma dizer no futebol, com vitórias. Portanto, esperemos que no próximo sábado o Sporting volte às vitórias e tudo vai acalmar”, conclui.