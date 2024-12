"O Sporting terá de estar num bom dia": Hélio Varela já ganhou no campo do Club Brugge e explica o que vem aí

O Sporting vai à procura da felicidade na Flandres. Esta terça-feira, a equipa orientada por João Pereira tenta dar a volta à sequência de três derrotas consecutivas. Pela frente está o campeão belga, o Club Brugge. Bola Branca conversou com Hélio Varela, extremo que chegou ao Gent este verão e que deixa um aviso aos leões.

"O Sporting vai ter de estar num bom dia. O Club Brugge tem as suas armas, é muito forte no momento ofensivo e defensivo. Para o Sporting conseguir um bom resultado vai ter de estar muito bem", explica o internacional cabo-verdiano.

O avançado reconhece o momento difícil que o clube de Alvalade atravessa, ainda assim recusa entregar favoritismos antecipados.

"Acho que não há favoritos. O Sporting não está num bom momento, mas tem jogadores que a qualquer momento podem fazer a diferença. O Club Brugge também está bem e penso que vai ser um grande jogo", sublinha.

Filip de Wilde: "Neste momento, o Brugge é favorito"

João Pereira: "Eu vou até ao fim, a vida nunca foi fácil para mim"

O antigo jogador do Portimonense sabe o que é ganhar no Jan Breydelstadion, já que o Gent venceu o Club Brugge por 4-2 para o campeonato, uma de duas derrotas nos últimos 16 jogos do de Bruges. Hélio Varela admite que o capitão dos adversários dos leões é um dos grandes perigos.

"O Vanaken é muito bom jogador. Mas eles têm um grande plantel e jogadores do meio-campo para a frente que podem fazer a diferença a qualquer momento", entende.

Hélio Varela explica ainda que o "futebol belga é diferente", "fisicamente mais exigente" e "muito combativo".

Numa nota mais pessoal, o avançado que se mudou de Portimão para a Bélgica este verão adianta a Bola Branca que, ainda que numa fase inicial, a aventura no Gent está a ser positiva.

"Está a correr bem, ainda numa fase inicial. Tenho a companhia do Tiago [Araújo] e do Núrio Fortuna. O Tiago tem-se adaptado bem e ainda estamos a conhecer o Gent e o campeonato", confessa.