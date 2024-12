O que tem de saber para o Club Brugge-Sporting

O Sporting tenta regressar às vitórias esta terça-feira, na visita aos belgas do Club Brugge, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, num confronto entre duas equipas separadas por três pontos.

Os 'leões' perderam os três últimos jogos que disputaram, frente ao Arsenal (5-1), na 'Champions', e com o Santa Clara (1-0) e o Moreirense (2-1), ambos na I Liga, com o técnico João Pereira a contar apenas com uma vitória nos quatro jogos em que dirigiu a equipa, logo na estreia, frente ao Amarante (6-0), na Taça de Portugal.

O Sporting chega a este jogo no 10.º lugar da classificação, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, tal como o Club Brugge, que é 22.º, com sete, e que vem de dois jogos sem derrotas na Liga dos Campeões.

Para o duelo na Bélgica, o técnico João Pereira não vai contar com os lesionados Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Morita, o que vai causar problemas na definição do meio-campo, enquanto o guarda-redes Franco Israel e o defesa Eduardo Quaresma estão de regresso às opções.

Apesar das ausências, os 'verdes e brancos' procuram voltar aos triunfos, sabendo que uma vitória mantém a equipa na luta por um dos primeiros oito lugares, que garantem apuramento direto para os 'oitavos'.

O jogo entre o Club Brugge e Sporting está agendado para as 20h00 (horas de Lisboa), no Jan Breydelstadion, em Bruges, numa partida que será dirigida pelo inglês Anthony Taylor.