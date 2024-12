João Pereira: "Não sou treinador de arranjar desculpas"

João Pereira, treinador do Sporting, quer deixar para trás as quatro derrotas consecutivas e manter a confiança que é possível dar a volta ao mau momento depois de perder em Brugge, por 2-1.

O técnico acredita que se tratou de uma derrota injusta, destaca a boa estreia de João Simões, garante que "não é um treinador de desculpas" e encara com naturalidade as críticas dos adeptos no fim do jogo.

Análise ao jogo: "Foi uma entrada forte, com querer, a tentar resolver cedo o jogo. O 1-0 chega com todo o mérito. Merecíamos estar a vencer, o jogo estava controlado, eles sem oportunidades. Voltamos a sofrer num remate que nem ia para a baliza e trai o guarda-redes. É mais uma infelicidade, golo estranho e mexe com a equipa, que vem de três derrotas seguidas. Depois, conseguimos retomar, estivemos sempre mais perto de fazer o 2-1 e sofremos um golo de uma bola longa".

Mais sobre o jogo: "Destacar o Simões, 17 anos, estava preparado, tem caráter, maturidade e personalidade. Fez um excelente jogo. O Ináco ia jogar, teve um pequeno problema e com alguns lesionados, não quisemos forçar. O Quaresma foi mais um a aproveitar a oportunidade, num lance difícil de cotovelo lesiona o nosso jogador. Outros estavam preparados. É uma derrota dura, que dói, que nos deixa em baixo hoje. Vai ser uma noite difícil, mas temos de nos levantar rápido, não podemos perder mais pontos".

Substituções apenas aos 81 minutos: "Quando faço a substituição porque o Maxi estava desgastado, vi um amarelo, não quis arriscar. O Esgaio é um excelente profissional, estava preparado. Não foi para controlar, estavamos por cima. Não quis mexer muito, estavamos numa boa situação".

O que mudou no Sporting? "A única coisa que mudou foi o treinador, há algumas lesões como o Pote, Nuno Santos, mas eu não sou treinador de arranjar desculpas. Deixo as desculpas para outros, a responsabilidade é minha, vou dar sempre a cara. Sou o principal responsável".

Depois de quatro derrotas, encontra confiança? "Consigo encontrar, se não encontrasse, abandonava. Os jogadores demonstraram uma grande personalidade pela forma como entraram hoje aqui a jogar fora na Liga dos Campeões, mas claro que é um momento difícil".

Arremesso de tochas aos jogadores: "É normal estarem insatisfeitos, quatro derrotas seguidas não acontecia há muito de certeza. Se eu estou triste e não consigo dormir, quanto mais quem faz todos estes quilómetros. Apoiam durante o jogo, no fim mostram o desagrado. Temos de assumir, receber as críticas e continuar a acreditar".

Tem condições para continuar? "Todos sabem o tempo de contrato que tenho, as derrotas não nos podem abalar, jogamos melhor hoje, estou tranquilo".

Plantel é curto para tantas frentes? "Estava feito, é assim que o Sporting trabalha, estava a dar resultado até eu chegar, não tenho porquê me desculpar com isso. É um plantel curto, temos jogadores da B que aproveitaram a oportunidade. Formação é para isto. Apesar do momento, gosto de ver o copo meio cheio, não meio vazio. Tivemos dois miúdos de 17 anos com grande nível, há que tirar as coisas boas".

Resta margem de erro? "No campeonato, não há mais margem de erro, já perdemos alguns pontos de vantagem. Não queremos hipotecar as hipóteses de chegar ao bicampeonato. Vamos começar a pensar nele agora. Derrota não estava nos planos, vamos focar no campeonato"