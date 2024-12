O presidente do Sporting falou esta tarde, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes da viagem da equipa para a Bélgica, onde vai jogar para a Liga dos Campeões.

Frederico Varandas defendeu o rumo escolhido pela direção após saída de Ruben Amorim para o Manchester United e explicou quando é que entende que deve falar publicamente.

“Enquanto esta direção aqui estiver, sabem quando é que o Sporting será gerido de fora para dentro?... Nunca”, disse aos jornalistas. Esta declaração surge na sequência da pressão pública sobre João Pereira, o sucessor de Amorim, que soma três derrotas consecutivas em quatro jogos.

“O presidente do Sporting fala, não quando este ou aquele acha [que deve falar], mas quando entendemos o momento certo para falar”, continuou.

“Muito mais importante do que a habitual comunicação corriqueira para inglês ver, é a comunicação interna entre estrutura, treinador e jogadores. O presidente irá falar para fora quando entendermos que é o melhor momento que defende os interesses do Sporting”, garantiu.

O Sporting vai jogar contra o Club Brugge, a contar para a sexta jornada da Liga dos Campeões, numa altura em que está fora do acesso direto aos oitavos de final do torneio, ainda que tenha igualdade pontual com as três últimas equipas “apuradas” por esta altura.

O Club Brugge está na 22.ª posição apenas a três pontos do sexto classificado, que tem 10 pontos, os mesmos das equipas até às 12.ª posição, entre elas os leões.