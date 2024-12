Sporting. Daniel Bragança lesionado

O futebolista Daniel Bragança falhou o treino do Sporting, devido a lesão, um dia depois do segundo desaire seguido dos leões na I Liga, diante do Moreirense, informa o campeão nacional.

De acordo com a informação disponibilizada no sítio oficial na Internet do emblema lisboeta, o médio, de 25 anos, está entregue ao departamento de Unidade e Performance do clube.

Bragança foi titular na quinta-feira, em Moreira de Cónegos, onde o Sporting foi derrotado por 2-1, tendo sido substituído aos 65 minutos, por troca com o uruguaio Maxi Araújo.

Na Academia, em Alcochete, os titulares frente aos cónegos realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado.

A equipa orientada por João Pereira volta a treinar no sábado, novamente na Academia, em Alcochete.