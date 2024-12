João Pereira. “As coisas vão mudar. Não acredito em fantasmas”

O treinador do Sporting, João Pereira, reage à derrota dos leões diante do Moreirense (2-1).

Como se explica resultado?

"Estávamos preparados para este jogo. Entrámos bem, fizemos golo. Na primeira vez que o Moreirense vai à nossa baliza, numa transição, fazemos falta e sofremos um bom golo de cabeça, que é muito difícil de acontecer e acontece. Tínhamos o jogo controlado, estávamos tranquilos, com posse. Sofremos golo e depois sofremos outro num lançamento a nosso favor. Um lançamento a nosso favor dar golo do adversário não pode acontecer. E são erros que se pagam muito caros. A verdade é que depois durante o jogo tentámos. Muito mais rápidos a circular, a rematar, à baliza, barra. Não conseguimos fazer e a verdade é essa: quem não faz golos não consegue ganhar. E sofrendo dois golos, um de maneira infantil, prejudicou-nos e complicou-nos"

O que mudou no Sporting?

"São fases. Fases que se entrava a perder e dava-se a volta ao jogo com confiança e qualidade. Hoje o nosso jogo em relação ao Santa Clara, acho que fomos mais equipa, tivemos mais futebol, entrámos muito mais, tivemos muito mais oportunidades de perigo, forçámos. A bola não entrou! Vão perguntar-me 'temos de fazer mais?'. Sim, temos de fazer mais. Criar mais, porque só criando mais vamos conseguir golos. Estivemos muito melhor do que no jogo com o Santa Clara, fomos prejudicados pelos dois golos que sofremos"

Continua confiante?

"Sei que é difícil concordar e mais depois de mais uma derrota. Mas do que vi os jogadores fazer, notei-os muito melhores do que no jogo passado. E isto tem tendência para melhorar. Mas falar disso depois de uma derrota é difícil. Mas tenho confiança que as coisas vão mudar. Quando a bola deixar de bater no poste e entrar... É o que disse: é ganhar o primeiro jogo e dar o clique para as coisas mudarem"

Fantasma de Rúben Amorim?

"O Ruben ajudou muito o Sporting, ajudou muito estes jogadores e não é fantasma nenhum. Não sou de ver fantasmas. Não acredito que foi o Ruben que levantou a bola para ela ir à barra. São momentos. Depois, num ou outro momento nota-se mais, especialmente no final, a ansiedade. Mas no jogo com o Santa Clara essa ansiedade começou mais cedo, hoje conseguimos mesmo estando a perder jogar, criar oportunidades. Não me lembro de um remate do Moreirense na segunda parte. Tivemos mais posse de bola, é o que temos de fazer - mais remates e cantos. Tivemos tudo mais, menos os golos. Mas não acredito em fantasmas".

Daniel Bragança na frente

"Entrou nesta posição porque tem muita qualidade para jogar entrelinhas, está muito à vontade para jogar ali. Em certos momentos podia jogar como interior, quase como 10. Conseguimos descobri-lo muitas vezes, criar cruzamentos, mas depois falta a melhor definição no último terço. Também foi a definição. Continuo a dizer: estivemos melhor, no próximo jogo estaremos melhor ainda. Depois quando vier a primeira vitória as coisas vão mudar completamente"