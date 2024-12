"Esta é a altura de os jogadores do Sporting ajudarem o treinador", defende Inácio

No primeiro jogo fora de casa, João Pereira tem a difícil missão de ser o primeiro a vergar o Moreirense em Moreira de Cónegos. O Sporting vem de duas derrotas consecutivas, os ares de desconfiança pairam em Alvalade e, por isso, o holofote tem de mudar de direção. Para Augusto Inácio este tem de ser a hora dos jogadores.

"Este é o momento de os jogadores ajudarem o treinador. Um treinador precisa e essa confiança só vem com vitórias. É altura de os jogadores se unirem ainda mais e, em vez de oferecerem a vitória aos adeptos - que merecem sempre -, oferecerem ao treinador para ele respirar outro ar que, nesta altura está um bocadinho poluído e convém afastar essa poluição", explica a Bola Branca.



Para já, o primeiro lugar é um facto, mas a matemática - recente e do futuro - pode ficar complicada, ainda para mais quando há dérbi no final do ano.

"Reduzindo o Benfica para cinco pontos, ainda com um jogo em atraso com o Nacional e, ganhando, fica a dois pontos do Sporting, o FC Porto ganhou o seu jogo e ficou a três, o que torna este jogo de grande importância para o Sporting. Se não ganhar, havendo um Sporting-Benfica no dia 29, ainda pode acabar o ano no segundo lugar quando teve seis pontos de vantagem", sublinha Inácio.

Mesmo num cenário mais negro para os verdes e brancos, o antigo jogador e treinador dos leões, campeão em 2000, considera precoce pensar em fim de linha para João Pereira.

"Se o Sporting perder entra a desconfiança, se ganhar vem de novo a confiança. O futebol é muito volátil, numa semana tudo muda. Mesmo que o Sporting não tenha um bom resultado, não se pode crucificar o João, um treinador jovem e que chegou agora", vinca o antigo lateral.

Do outro lado está um clube em que Augusto Inácio foi muito feliz e onde conquistou a Taça da Liga em 2017. Para César Peixoto e os cónegos, só elogios pelo início de época e pela imbatibilidade dentro de portas.

"O César Peixoto está a fazer um bom trabalho, a equipa está a jogar bem. Em casa organiza-se muito bem, é um Moreirense atrevido, quando tem bola vai para cima dos adversários, vai à procura do golo, não se remete a mandar bolas para o quintal. Sinceramente, fico contente pela época que o Moreirense está a fazer porque tenho uma simpatia especial por este clube", confessa.

O coração de Augusto Inácio é verde e branco, mas listado, e na hora de escolher lados, o profissionalismo tem peso, mas não tanto nesta altura.

"Coração é coração, profissionalismo é profissionalismo. Quando estava no Moreirense queria ganhar ao Sporting e aos outros clubes todos. Mas, não estando no ativo, a minha simpatia vai toda para o Sporting porque quero que ganhe os jogos todos. Parece impossível o que vou dizer, mas é verdade: o Sporting precisa mais destes pontos do que o Moreirense", reconhece Augusto Inácio a Bola Branca.