Marta Soares: "Frederico Varandas é um amador"

"É um amador". O antigo presidente da mesa da Assembleia-Geral do Sporting responsabiliza desta forma Frederico Varandas pela quebra da equipa leonina, que somou contra o Santa Clara o segundo jogo a perder e sob o comando de João Pereira.

Em declarações a Bola Branca, Jaime Marta Soares aponta o dedo, sobretudo, ao líder sportinguista, após a substituição de Rúben Amorim pelo atual técnico.



"Não se pode ser amador nestas coisas. O atual presidente ainda é um amador que apareceu, cujas coisas correram bem. Com sinais desse tal amadorismo, que podia dar mau resultado e.. está aí à vista, infelizmente", começa por criticar Marta Soares, que não quer "vaticinar que o campeonato possa estar em risco. Mas se não houver uma alteração de incremetar um espírito ganhador, a casa pode ir abaixo".



Na opinião, ainda, do ex-dirigente dos leões - com Bruno de Carvalho - João Pereira, apesar de ilibado, não dá mostras de confiança.



"Parece estar em pânico e se há um novo desaire virá ao de cima o descontentamento dos adeptos. E a partir daí não haverá desculpas", avisa Jaime Marta Soares, para quem, e sobre a primeira derrota na Primeira Liga na receção aos açorianos, não deve justificar-se somente com o desempenho do árbitro Cláudio Pereira e seus pares.



"Apesar da ‘roubalheira’ da arbitragem, esta não pode servir de desculpa. O que não tivemos foi linha de orientação", finaliza.