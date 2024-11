João Pereira. "Estou tranquilo"

O treinador do Sporting, João Pereira, diz-se "tranquilo", apesar da derrota pesada contra o Arsenal, convicto no sistema utilizado e confiante nos atletas que tem ao dispor.

Santa Clara

“O Santa Clara é uma equipa muito forte e tentámos preparar os jogadores da melhor forma para o desafio e para conquistar a vitória”.

Margem de erro

"Tentamos fazer tudo para ganhar e os treinadores são sempre avaliados pelos resultados. Se ganharmos amanhã as coisas vão correr melhor, mas estou tranquilo".

Sistema 3-4-3

"Assumo o sistema com convicção, na equipa B era o sistema de jogo utilizado, com comportamentos de jogo diferentes. Mas há muitos princípios que são identicos. Como Arsenal foi uma derrota, 3 pontos que não conseguimos ganhar. Na primeira parte não entrámos bem, mas na 2.ª estivemos mais perto do 3-2 do que sofrer o 4-1. A história poderia ter sido outra, mas é o que é, temos de olhar em frente".

Mercado

"Até à abertura do mercado falta algum tempo, temos de preparar a equipa para ganhar os jogos”.

Hjulmand

"Eles reagiram bem durante a semana, sabem que temos de dar uma resposta diferente amanhã. Hjulmand mostrou a mentalidade do plantel, é um clube com muita exigência".

Lugar de Pedro Gonçalves

"Há vários, o Conrad, o Daniel Bragança... O treinador escolhe o jogador conforme as características e o jogo. Continuo a confiar plenamente no jogador".

Maxi

“Costuma jogar mais vezes na frente, mas considero que quando defendemos defendemos todos e quando atacamos atacamos todos. Não vale a pena arranjar culpados. Há que corrigir os erros e estar preparados para o próximo jogo".