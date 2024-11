Tiago Teixeira. "Jogadores encararam jogo como se fosse o Arsenal"

O treinador adjunto do Sporting, Tiago Teixeira, considera que foi “bem conseguida” a exibição dos leões contra o Amarante (6-0) para a Taça de Portugal.

Era importante vencer e convencer?

"Sim. Uma exibição bem conseguida, muito compromisso e seriedade. Os jogadores encararam o jogo como uma final, como se fosse o jogo contra o Arsenal. Fizemos alguma gestão, mas todos os que jogaram deram uma excelente resposta."

Muitas mudanças, foi a pensar no jogo com o Arsenal?

"A única gestão foi mesmo a pensar no Amarante. Sabíamos que tínhamos jogadores com muita utilização nas seleções, outros que precisavam de minutos, outros com viagens longas, outros que chegaram tocados da seleção. Foi uma gestão inteiramente a pensar no Amarante."



Como sentiu o João Pereira na estreia?

"Estivemos todos tranquilos. Foi uma excelente estreia, não só pelo resultado, por ser mais uma vitória, mas por tudo o que os jogadores conseguiram fazer. Tivemos pouco tempo para treinar mas eles já assimilaram algumas ideias".



Estreias de João Simões e Henrique Arreiol

"Os jogadores têm valor, têm mérito em estar a treinar connosco e são internacionais, não aparecem aqui só para se estrearem. Têm muita qualidade. Hoje foram eles, no futuro esperamos que possam estar mais jogadores connosco".

O Sporting goleou o Amarante, por 6-0, e avança para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.