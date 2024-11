"Gyokeres devia descansar para o Arsenal". Amarantino Nuno Gomes estará em Alvalade a apoiar o clube da terra

Nuno Gomes, antigo internacional português natural de Amarante e formado no clube, espera que o novo treinador do Sporting, João Pereira, descanse Viktor Gyokeres para poder aumentar as possibilidade do clube da sua terra seguir em frente.

"Sou da opinião, brincando um pouco, que o Gyokeres devia descansar para pensar no Arsenal. Assim, aumentava a probabilidade do Amarante poder fazer um brilharete. É um jogo desequilibrado, o Sporting é sempre favorito", começa por dizer, a Bola Branca.

O ex-avançado nunca jogou como sénior no clube, mas foi no Amarante que começou a jogar na formação, tendo rumado ao Boavista ainda com 15 anos de idade.

"Jogo começa 0-0, de certeza que os jogadores e o treinador têm esperança de fazer um brilharete, mas é muito difícil, é preciso um conjunto de fatores. É preciso um dia muito mau do Sporting e um Amarante num dia superlativo", prevê.

O jogo marca a estreia de João Pereira como sucessor de Ruben Amorim. Nuno Gomes conviveu com ambos e acredita que o sucessor "será certamente diferente".

"Sem experiência na I Liga, teve um background de jogador e já está no clube há muito tempo, isso pode ser uma vantagem, mas claro que quem quer que fosse o sucessor do Ruben, terá sempre uma tareda difícil. É difícil fazer esquecer e será difícil porque os sportinguistas vão sempre lembrar Amorim como um dos melhores que passou pelo clube. A fasquia estará alta", conclui.

O Sporting-Amarante joga-se esta sexta-feira, às 20h45, em Alvalade, com relato em direto no site da Renascença.