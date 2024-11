Sem grande surpresa, Gyökeres é futebolista do ano nos Prémios Stromp

O mais impactante goleador dos últimos anos na equipa de futebol 'leonina', com 66 golos em 68 jogos pelo Sporting, decisivo na última conquista do campeonato, foi contratado ao Coventry em julho de 2023, por 20 milhões de euros.

O avançado internacional sueco Viktor Gyökeres é o vencedor na categoria de futebolista do ano de 2024 nos Prémios Stromp, distinção atribuída a figuras do universo do Sporting que se tenham destacado, anunciou hoje o clube lisboeta.

Antes de ser um goleador temido com a camisola do (...)

Nos prémios deste ano, também Geovany Quenda, de 17 anos, está entre os vencedores, mas para a categoria de revelação do ano no futebol, depois de se ter estreado pela equipa principal na Supertaça, no primeiro jogo oficial da época 2024/25.

Outros destaques vão para Ricardo Costa, como treinador do ano, e Carlos Carneiro como coordenador, ambos numa modalidade, o andebol, em que os 'leões' colocaram um ponto final do domínio do FC Porto, que vinha de quatro títulos consecutivos.

O futebol e o andebol partilham nestes prémios a distinção de equipas do ano, enquanto as distinções na categoria de atletas vão para Martim Costa (andebol), também considerado recentemente melhor jovem na Europa pela federação europeia da modalidade (EHF), e Jéssica Inchude (atletismo).