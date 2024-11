“Muito entusiasmados e motivados. Assim está a nova equipa técnica do Sporting

Tiago Teixeira marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, uma vez que João Pereira está impedido, pelos regulamentos, de o fazer. O treinador dos leões terminou o curso de treinador de III nível e aguarda certificado, no entanto, ainda lhe falta a última graduação, o UEFA Pro, que lhe permitirá orientar equipas de I Liga, razão pela qual Tiago Teixeira será formalmente indicado como treinador principal nas fichas de jogo.

O treinador-adjunto do Sporting, Tiago Teixeira, confirma o entusiasmo da equipa técnica pela estreia no conjunto principal, na receção ao Amarante, da Liga 3, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Tiago Teixeira alertou para as "dinâmicas vincadas" e os jogadores rápidos do Amarante, rejeitando copiar as ideias da anterior equipa técnica, liderada por Ruben Amorim.

"É uma situação impossível de copiar, pois são pessoas e dinâmicas diferentes. É claro que, numa equipa que está numa fase muito boa e com dinâmicas muito boas, seria um erro tentar alterar tudo. Claro que temos uma ideia, com semelhanças à anterior, mas, pouco a pouco, vão ver algumas diferenças", salientou o adjunto de João Pereira.

Após duas semanas a trabalhar com a equipa principal, durante os compromissos para as seleções nacionais, Tiago Teixeira apontou que o 'onze' que o Sporting apresentará de início na sexta-feira será assente nos jogadores que ficaram a treinar na academia.