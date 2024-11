Gyokeres quer “terminar a época no Sporting”

O avançado Viktor Gyokeres deixa a garantia: “Claro que quero terminar a época no Sporting”.

Em entrevista ao “Fotbollskanalen”, o internacional sueco nega pressa em sair de Alvalade.

"Não é algo em que eu pense, nem algo a que dê importância. São rumores, nada concreto. É claro que quero terminar a época no Sporting, desfruto do meu tempo lá. Não me sinto stressado para fazer uma mudança no futuro. Vamos ver quando o tempo chegar", referiu.

Já quanto à saída do técnico Ruben Amorim para o Manchester United, Gyokeres reconhece que os jogadores ficaram "tristes".

“É muito triste que ele tenha saído [do Sporting], mas é claro que compreendemos a decisão. Ele significou muito para mim, dado que deu-me uma oportunidade e ajudou-me a evoluir muito".

Gyokeres acrescenta que "agora, estamos ansiosos por trabalhar com o novo treinador [João Pereira]".

Esta época em Alvalade, o avançado soma 18 jogos, 23 golos e quatro assistências.