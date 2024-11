Só regressa em 2025. Pedro Gonçalves é baixa no Sporting

O futebolista internacional português Pedro Gonçalves diz que vai desfalcar o Sporting até ao próximo ano, depois de se ter lesionado no domingo no jogo em que os leões venceram fora o Sp. Braga (4-2).

"Infelizmente vou ficar de fora até 2025. Agora é trabalhar para voltar mais forte. Vou estar a apoiar desde a bancada, sempre juntos", escreveu o médio na sua conta na rede social Instagram.

Pedro Gonçalves lesionou-se em Braga, sendo substituído por Geny Catamo aos 26 minutos, num lance sozinho e em que tudo indica que terá sofrido nova lesão muscular, embora o Sporting não tenha adiantado detalhes da situação.

Já esta época, o médio, de 26 anos, que foi um dos jogadores mais influentes na passagem de Ruben Amorim pelo clube, esteve ausente cerca de um mês, entre setembro e outubro, devido a lesão muscular, levando a que perdesse cinco jogos da equipa, três da I Liga, um da Liga dos Campeões e um da Taça de Portugal.

Depois da lesão de domingo, o futebolista foi dispensado ainda na segunda-feira, bem como Matheus Nunes, dos trabalhos da seleção, para a qual estava convocado com vista aos jogos com a Polónia e a Croácia do Grupo A1 da quarta edição da Liga das Nações.