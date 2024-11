Primeiro treino de João Pereira com muitas ausências

O treinador João Pereira orientou, esta quarta-feira, o primeiro treino como técnico principal do Sporting.

Foram várias as ausências no reino do leão: 13 jogadores nas respetivas seleções e Pedro Gonçalves lesionado.

Fora de Alvalade estão: Franco Israel e Maxi Araújo (Uruguai), Diogo Pinto, Eduardo Quaresma e Geovany Quenda (Portugal sub-21), Geny Catamo (Moçambique), Zeno Debast (Bélgica), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Morten Hjulmand (Dinamarca), Hidemasa Morita (Japão), Francisco Trincão (Portugal), Conrad Harder (Dinamarca sub-21) e Viktor Gyokeres (Suécia).

Para compensar todas as ausências, João Pereira chamou 15 jogadores da formação: David Moreira, Luís Gomes, Lucas Taibo, José Silva, Rafael Besugo, Rodrigo Marquês, Alexandre Brito, Lucas Anjos, Nilton Cardoso, Afonso Lee, Adam Arvelo, Samuel Justo, Pedro Silva, Pedro Miguéis e Guilherme Pires.

O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, em Alcochete, para preparar o jogo da Taça de Portugal contra o Amarante. A partida está marcada para as 20h45 de 22 de novembro.