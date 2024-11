"Determinado, intenso e leva isto muito a sério". Luís Duque sem dúvidas de que João Pereira está pronto

Quem o conheceu enquanto jogador não tem dúvidas sobre as qualidades que podem levar João Pereira ao sucesso no comando da equipa principal do Sporting, como é o caso de Luís Duque.



Começa esta quarta-feira a era João Pereira em Alvalade. Em entrevista a Bola Branca, Luís Duque, antigo presidente da SAD do Sporting, recorda como era o antigo lateral-direito enquanto jogador.

"Era uma pessoa muito determinada, muito intensa, que levava isto muito a sério. Mesmo que às vezes possa existir algum exagero, eu gosto de jogadores assim. Acho que como treinador, com algumas dessas qualidades, poderá triunfar com certeza", explica.

Luís Duque e João Pereira coabitaram em Alvalade durante mais de dois anos, o suficiente para conferir confiança para o que se segue no reino do leão. Sobre a lembrança da vivacidade do antigo defesa, Duque lembra um exemplo do qual é confesso admirador: "Se o Sérgio Conceição foi campeão nacional, ele também consegue."

Para Luís Duque, o novo técnico não terá dificuldades em "agarrar o grupo" já que "nada o ensina sobre o comportamento dos jogadores", e João Pereira "conhece-os a todos, o melhor e o pior".

Sobre o legado que Rúben Amorim deixa ao "amigo", o antigo dirigente sportinguista confia que João Pereira trará "as suas ideias", mas com a certeza de que aproveitará o trabalho feito.

Nestas declarações à Renascença, Luís Duque reconhece que uma mudança no comando técnico "é sempre uma perturbação", mas a solução "é boa" e, "em condições normais, o Sporting será campeão".