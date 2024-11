Quanto custaram os reforços e quanto renderam as saídas? Sporting detalha negócios de verão

O Sporting revelou, num comunicado enviado à CMVM, os detalhes de todas as transferências de verão e inclui já o valor da venda do treinador Rúben Amorim para o Manchester United.

No que diz respeito a chegadas, o reforço mais caro foi o dinamarquês Conrad Harder, que custou 19 milhões de euros a pronto ao Nordsjaellend, com mais três milhões de euros em bónus, sendo que o emblema nórdica reserva 20% da mais-valia futura que pode ser reduzida até 10% por opção do Sporting ou em função de objetivos individuais e coletiv9os.

Debast custou 15,5 milhões de euros a pronto ao Anderlecht, mas um bónus até 5,5 milhões, o que significa que o central poderá custar um total de 21 milhões de euros.

Já o guardião Kovacevic rendeu ao Raków 4,81 milhões, mais 1,2 milhões em variáveis. A transferência de Maxi Araújo é avaliada em 15,2 milhões de dólares mexicanos, um valor que ronda os 14,3 milhões de euros.

O Sporting detalha ainda que o empréstimo de Bruno Ramos, jovem central cedido pelo Académico de Viseu e já estreado por Amorim, inclui uma opção de compra.

No que diz respeito às saídas, o maior destaque vai para Fatawu, que ficou no Leicester City após a subida de divisão do clube inglês. Rende 16,25 milhões, mais um bónus de 1,5 milhões. Os leões reservam 15% de uma mais-valia futura.

A saída de Mateus Fernandes para o Southampton rendeu também 15 milhões d eeuros mais cinco por bónus. Paulinho foi para o Toluca por 7,75 milhões de euros e o Estrela da Amadora pagou 800 mil euros por Jovane Cabral.

Flávio Nazinho rendeu um milhão, contratado em definitivo pelo Cercle Brugge, mais outro milhão em possíveis bónus.

Dário Essugo está emprestado ao Las Palmas sem opção de compra, enquanto que Rúben Vinagre, Sotiris, Mateo Tanlongo e Konda Koindredi estão cedidos com opção, embora o clube não detalhe os valores.

A SAD leonina detalha também a venda do treinador Rúben Amorim, como já tinha feito num anterior comunicado à CMVM. Rende 11 milhões, mais um "benefício de 1,658 milhões, relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação".