Rúben Dias diz que Hugo Viana deverá juntar-se ao Manchester City já em fevereiro

O internacional português Rúben Dias revelou, esta segunda-feira, que Hugo Viana começará a trabalhar no Manchester City já em fevereiro.

O anúncio da saída do diretor desportivo para os "citizens", há um mês, detalhava que o acordo era válido apenas válido para a próxima temporada, mas o central revelou que Viana começará já a trabalhar no início do próximo ano no seu novo clube.

"Creio que por volta de fevereiro juntar-se-á, ou começará a integrar, não sei bem como será o processo, mas feliz por ter mais um português ao mais alto nivel", disse, à CNN, numa gala da Federação Portuguesa de Futebol.

O comunicado do Sporting anunciava que o clube contava "com o empenho e total compromisso de Hugo Viana até ao último minuto de jogo desta época, estando o mesmo envolvido no processo de transição para o futuro modelo organizacional".

Bernardo Palmeiro, que entre 2020 e 2023 prestou assessoria executiva à administração e ao departamento de futebol do Sporting CP, assumirá, na próxima época, a função de diretor-geral do futebol.