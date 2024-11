João Pereira "vai estar num dos clubes mais poderosos da Europa daqui a quatro ou cinco anos", diz Varandas

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, voltou esta segunda-feira a manifestar o sentimento de que João Pereira, em poucos anos, estará num dos clubes de futebol mais poderosos da Europa, à semelhança do que tinha feito com Ruben Amorim.

“Quase cinco anos depois, posso dizer que tenho o mesmo sentimento. Tenho muito poucas dúvidas de que o João Pereira, daqui a quatro ou cinco anos, vai estar num dos clubes mais poderosos da Europa. Vai encontrar aqui um grupo fabuloso e um clube que o vai proteger e permitir crescer enquanto treinador. O Sporting vai encontrar um treinador que vai continuar a fazer o clube crescer”, expressou o dirigente desportivo.

Frederico Varandas apresentou o sucessor de Ruben Amorim, que rumou aos ingleses do Manchester United, no ‘hall VIP’ do Estádio José Alvalade, em Lisboa, numa escolha que, reforçou, foi “simples e natural”, pois já estava a ser preparada há muito tempo.

“Acontece sete meses antes do planeado, mas é uma escolha simples e natural, tendo início há cerca de quatro anos. Conheço o João há mais de 13 anos. Quando era diretor clínico, foi meu jogador. Sempre demonstrou liderança, caráter e um entendimento do jogo anormal para um jogador, mas teria de o provar. Nestes três anos e meio, o João foi crescendo, construindo e aperfeiçoando a sua equipa técnica, tendo convencido a estrutura de futebol da academia, pela sua competência e liderança”, frisou Varandas.

Questionado sobre a nova aposta de “alto risco” para liderar a equipa principal, depois do risco recompensado na contratação de Ruben Amorim, Frederico Varandas garantiu não sentir qualquer risco, mostrando-se “muito confortável e tranquilo” com a opção.

“Para aceitar este desafio neste momento, é preciso coragem e muita confiança em si próprio. Graças a Deus temos este legado da anterior equipa técnica, mas nós temos de saber que a pessoa que aceita um desafio destes não vai entrar num clube mau e onde não tem nada a perder. Lançar um treinador, num momento destes, exige muita confiança e o João tem-na a 100%”, disse o presidente, que está no cargo desde 2018.

O líder do clube lisboeta esclareceu a duração do contrato com João Pereira, que ficará vinculado à equipa principal até 2027, e com uma cláusula de rescisão “alta”, embora sem especificar o valor da mesma, e sem poder prometer que não haverá saídas de atletas em janeiro.

“Nestes quatro anos, quando temos um treinador da qualidade de Ruben Amorim, não podemos viver no presente e temos de estar sempre preparados. Era um tema falado com o próprio treinador, o Amorim sabia o nosso projeto e nunca duvidou da escolha. Se há coisa que ele quer, é ser campeão e que o Sporting continue a ganhar”, apontou.

Ruben Amorim efetuou no domingo o derradeiro jogo como treinador dos ‘leões’, na reviravolta operada no reduto do Sporting de Braga, de 0-2 para 4-2, rumando aos ingleses do Manchester United, que acionaram a cláusula de rescisão, com o clube de Alvalade na frente da I Liga, com 11 triunfos em outros tantos jogos, e em segundo na fase de liga da ‘Champions’.