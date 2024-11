João Pereira: "Pediram-me para ser eu próprio. O maior erro seria eu querer imitar alguém"

João Pereira foi apresentado, em Alvalade, como sucessor de Ruben Amorim e prometeu ser ele próprio, não mudar demasiado em pouco tempo e… revelou conselho do novo técnico do Manchester United.

O antigo lateral, com três passagens pelo Sporting como jogador, assinou contrato até 2027 e emocionou-se quando lhe perguntaram sobre o pai sportinguista.

Primeiras palavras

“É um orgulho, privilégio e honra estar aqui a ser apresentado. Quero agradecer ao presidente, ao Hugo Viana e à administração a confiança depositada em mim e na equipa técnica para liderar este projeto nesta etapa.”

Gratidão

“Queria deixar uma palavra, como fica bem a todos nós, de agradecimento ao Ruben, por tudo o que fez no futebol português e principalmente pelo que fez e conseguiu no Sporting Clube de Portugal. O Ruben deixou um legado, não foi só vitórias. Conseguiu uma união da família sportinguista. Esta posição traz-me grande responsabilidade

A tal mágoa dos poucos títulos pelo Sporting

“Quero corresponder dando mais títulos e passando um pouco essa mágoa que tenho do meu passado no Sporting. O Sporting deu-me muita coisa, permitiu-me ir à seleção, fazer uma transferência para uma das melhores ligas do mundo [Valencia, Espanha]. Correspondi apenas com dois títulos, uma Supertaça e com o campeonato que ia meio. É uma mágoa que tenho. Gostava de nesta nova etapa como treinador conseguir corresponder com mais títulos porque Sporting merece.”

E se corre mal?

“Se tivesse dúvidas e se viesse para aqui a achar que poderia correr mal, não estaria aqui. Com certeza, estaria em casa com os meus filhos a aproveitar a folga. Faltam muitos jogos até ao final da temporada, sei que vamos passar por algumas dificuldades, mas temos de ser positivos.”

Luís Neto como adjunto

“Fui eu que pedi ao presidente e ao Viana. Terá um papel fundamental no dia a dia do nosso clube. O Neto, com a sua experiência, pode ajudar em muitos campos. Traz outra experiência, vai ser muito importante para o futuro.”

Relação com amorim

“Temos muitos jogadores da equipa b a treinar na equipa A. Havia sempre uma conexão muito boa, uma comunicação muito limpa e clara. O ruben nao queria estragar as dinâmicas e a preparação dos jogos da equipa B e tinha muito cuidado com isso. Sempre me abriu as portas para tirar alguma dúvida, para ver jogos e treinos da equipa principal. Tenho de lhe agradecer por isso.”

Ideias

“Quanto ao cunho que eu e a minha equipa técnica queremos implementar no Sporting, vai ter ser com calma e paciência. Vamos tentar ganhar a confiança dos jogadores. A verdade é que foram quatros anos e meio de uma liderança e isso não se muda de um dia para o outro. Vai ser preciso tempo, mas com certeza vão notar algumas diferenças.”

Desejo de ser treinador

“Quando disse que queria ser treinador, o objetivo era ser treinador de um grande clube. Felizmente foi nesta casa, que é a minha casa. Não esperava que fosse tão rápido. A oportunidade surgiu e eu e a minha equipa técnica estamos preparadíssimos.”

O que lhe pediram?

“Para ser eu próprio. O maior erro seria eu querer imitar alguém. Seria um erro, ok? Como disse, isto foi uma liderança de cinco anos e as coisas têm de ser passo a passo, não é de um dia para o outro que se mudava tudo, isso seria um erro.”

Quem é o João Pereira treinador?

“O João Pereira traz umas coisas do João Pereira jogador, eliminou outras que não eram muito benéficas para mim. Sou um treinador que detesta perder, adora ganhar, sou muito competitivo, quero que as minhas equipas sejam muito aguerridas. Depois, sou uma pessoa muito mais calma do que quando era jogador.

Conselho de Ruben

“Há uma coisa que eu levo do Ruben: ele teve uma conversa comigo e é um conselho que levo para a vida. ‘João, sempre que querias inserir um comportamento ou uma nova dinâmica na tua equipa e não consigas numa frase simples ou numa palavra explicar, isso é porque não estás preparado para passar’. Tem de estar bem claro para o jogador perceber ,até nisso tenho de lhe agradecer.

Início do ciclo

“Começamos com Amarante, Arsenal e Santa Clara, a equipa revelação, mas vamos pensar jogo a jogo. Agora, o mais importante é o Amarante, não teremos muito tempo para o preparar com todos os jogadores.”

Privilegiado ou pressionado?

“A pressão faz parte do futebol. Se calhar tenho uma bagagem por ter passado nessa pressão nos vários clubes onde passei, se calhar ajuda-me. É normal. As pessoas vão estar curiosas, algumas vão ter algumas dúvidas. O mais importante é eu e e minha equipa não termos dúvidas do que podemos fazer.”

Semelhanças e diferenças com jogo de Amorim

“Quem estava atento à equipa este ano e sub-23 nas épocas anteriores, muitas vezes éramos comparados com a equipa principal, pelo nosso sistema de jogo ofensivo. Há muitos comportamentos iguais à equipa A. Isso vai ajudar na nossa adaptação, porque os jogadores já têm muitos desses comportamentos. Aos poucos vamos tentar introduzir a nossa mãozinha. Dando uns retoques aqui, sempre com o objetivo de tornar o Sporting ainda melhor.”

Ideias II

“Uma equipa consistente defensivamente, equipa pressionante, não deixar o adversário com bola, depois estarmos confortável com bola, saber o que temos de fazer, sabermos posicionamentos, sítios onde temos de atacar, espaços livres.”

A emoção ao mencionar o pai sportinguista

“Ainda não falei muito bem com o meu pai, porque quando soube que isto ia acontecer a única pessoa que sabia, além do presidente e do Viana, era a minha esposa. Mais ninguém sabia, nem a minha equipa técnica. Não queria criar distrações. Acho que só hoje, quando sair daqui, é que vou dar um abraço ao meu pai, que foi e é um grande sportinguista. Uma das grandes alegrias que lhe dei foi ter sido campeão aqui, o meu pai teve a possibilidade de pisar o relvado comigo. Estou um bocado emocionado, é normal, o meu pai vive muito disto. Acredito que esteja a chorar em casa… um abraço para ti.”