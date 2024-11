João Pereira é como Amorim “na ligação aos jogadores”

João Pereira é parecido a Ruben Amorim na capacidade de comunicar com os jogadores.

É a opinião de André Marques, antigo jogador do Sporting, que se cruzou com ambos nos cursos de treinador da UEFA e deixa elogios ao novo técnico dos leões.

“No curso já se via uma grande comunicação. Comunicação fácil, explicação fácil, toda a gente a entender. Dá para ver que jogou a mais alto nível porque tem essa diferenciação e viu-se no curso. Daí também ter sido das pessoas que teve a nota mais alta do curso. Foi há dois anos e ele já mostrava essa capacidade”, diz, em declarações a Bola Branca.

André Marques frequentou o curo UEFA B com João Pereira e o UEFA C com Ruben Amorim.

Numa comparação entre um e outro, passado e futuro, o ex-jogador explica que o facto de terem jogado ao mais alto nível “ajuda bastante na ligação aos jogadores, na comunicação com os jogadores e isso é o mais difícil para um treinador”.

“Podemos olhar muito para a parte tática, mas o mais importante é haver essa a conexão com os jogadores, perceber o que o jogador está a sentir, esse feedback, o jogador olhar para o treinador como um igual, porque ele percebe aquilo que o jogador sente no dia a dia. Ter essa ligação com os jogadores é o mais difícil para um treinador”, afirma.

Quando ao futuro, paira ainda a dúvida sobre como irá jogar o Sporting sob o comando de João Pereira. No entanto, André Marques recorda o antigo lateral como um treinador perspicaz e acredita que saberá como abordar esta chegada à equipa principal.

“Aquilo que eu percebi, pelo facto de ter estado com o João no curso, é que ele é uma pessoa inteligente e, por isso, não vai estragar o que está tão bem feito pelo Ruben Amorim. Vai ter nuances e ideias diferentes, é normal, mas acho que não vai ser grandes alterações”, conclui, em entrevista à Renascença.