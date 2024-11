Agora é oficial: João Pereira é o novo treinador do Sporting

O treinador é há muito apreciado por Frederico Varandas, o presidente do clube de Alvalade, e esta sucessão surpreende poucas pessoas. As ideias também não destoam do que tem feito Ruben Amorim na equipa principal, por isso entende-se que, apesar de estilos e posturas diferentes, o ex-futebolista seja um garante de continuidade.

O antigo lateral-direito, com formação de extremo no Benfica, começou como adjunto nos sub-23 dos leões, até que assumiu o cargo de treinador principal e ali ficou duas temporadas. Esta época treinou a equipa B, um ambiente que, como chegou a explicar, está direcionado para formar e preparar jogadores para a equipa principal.

Tem 40 anos, pendurou as botas em 2020/21 e é treinador desde então, sempre no Sporting Clube de Portugal. Depois de tantas confirmações e certezas em surdina, agora é oficial: João Pereira é o sucessor de Ruben Amorim, que está de partida para o Manchester United. O clube comunicou à CMVM esta manhã .

A apresentação de João Pereira como novo técnico dos leões desenrolou-se no Estádio de Alvalade, nesta segunda-feira. Em cima da mesa tem já um recorde admirável: se ganhar ao Santa Clara, João Pereira conduz o Sporting à 12.ª vitória em 12 jornadas, o que supera o feito da equipa de 1990/91, treinada por Marinho Peres.

O percurso como futebolista

João Pereira surgiu no futebol profissional em 2003/04, enfiado na camisola do velho rival do Sporting, e ficou ligado ao Benfica até 2005/06, ano em que até esteve emprestado ao Gil Vicente. Ali fez mais uma temporada antes de se mudar para o Sp. Braga, onde jogou dois anos e meio.

A transferência do lisboeta para o Sporting aconteceu no mercado de inverno de 2009/10.

Foram três temporadas no Sporting. Seguiram-se Valencia e Hannover antes do regresso ao Sporting. O lateral voltou a sair do país, para atuar quatro temporadas no Trabzonspor. Em 2020/21 regressou ao Sporting, já com Ruben Amorim, e foi campeão nacional. O ex-futebolista somou 40 jogos pela seleção e jogou no Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil.