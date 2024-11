O novo treinador do Sporting vai ser apresentado, esta segunda-feira, às 12h00, no hall VIP do estádio Alvalade.

A informação é do gabinete de imprensa dos leões.

De recordar que Ruben Amorim segue para Manchester esta segunda-feira.

O novo técnico do Sporting deverá ser João Pereira, o atual técnico do Sporting B.

No campeonato o Sporting lidera com 11 vitórias em 11 jogos.