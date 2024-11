"Foi uma aventura inacreditável". As palavras de Ruben Amorim na despedida do Sporting

Ruben Amorim viu a vitória do Sporting deste domingo, o seu último jogo à frente dos “leões”, com uma metáfora da sua passagem por Alvalade. O Sporting de Braga entrou a vencer por 2-0, mas o Sporting deu a volta e marcou quatro golos na segunda parte. No final do jogo, o agora treinador do Manchester United diz que “não havia forma” de perder o jogo e que todos os antigos jogadores “estiveram em campo”.

“É o contar uma história em 90 minutos que todos vivemos, não é só a minha história. De muito sofrimento, de lutar até ao fim”, começou por dizer na flash interview à Sport TV, mencionando os golos nos descontos de Coates - que desta vez foi substituído nesse papel por Harder.

Sobre o jogo, Ruben Amorim disse ainda que a equipa que “quis sempre mais” e que nos últimos 20 minutos notou-se a frescura do plantel do Sporting em relação à equipa de Braga, que jogou em competições europeias na última quinta-feira.

Quanto à sua história no Sporting, afirmou que este é um “clube especial”.

“Era muito mais do que podia esperar (...) Os resultados não foram perfeitos. Podíamos ter ganhado mais, mas não esperávamos ganhar tanto. Foi uma aventura inacreditável. A ligação com as pessoas, o que vivemos, os estágios, as viagens... Gostava que toda a gente vivesse isto. Fui sempre muito feliz, nunca me senti sozinho. Um treinador ficar em 4.º lugar e nunca se sentir sozinho é especial. Nesse aspeto, o Sporting é um clube especial”, afirmou.

Na altura do terceiro e quarto golo, foi visível a emoção de Ruben Amorim, a festejar o golo com todos os jogadores e o treinador disse mesmo que viveu “muito mais” o jogo deste domingo do que o da última terça-feira, frente ao Manchester City, e mostrou-se triste com a lesão de Pedro Gonçalves.

"Custou-me mais ver o Pote a chorar e a sair. Tenho a certeza que fez o esforço e jogou por ser o meu último jogo, sinto que está um bocadinho zangado comigo. Senti que toda a gente percebeu que era importante ir para a paragem das seleções a ganhar. Se continuarem a ganhar... Terão um grande treinador e isso vai ajudá-los a seguir em frente".

Amorim diz que irá para Manchester com vontade de ganhar e a mesma postura que mostrou no Sporting. "A minha essência não perco de certeza, mais depressa perdia a carreira de treinador. Vai ser difícil, não tenho ilusões. Mas é o que tiver de ser."