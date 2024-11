Ruben Amorim. “Deixar a equipa com uma vitória”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, quer vencer o Sporting de Braga, na 11.ª jornada da I Liga de futebol, para aumentar a distância para os rivais e fechar o ciclo antes de rumar a Manchester.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 11ª jornada da I Liga, foi pragmático na abordagem ao encontro com os 'arsenalistas'.

"Temos de olhar para isto de forma muito prática. Ganhando este jogo vamos ganhar pontos a um dos rivais, se não aos dois (caso FC Porto e Benfica empatem), e tudo terá um espírito melhor se ganharmos o nosso jogo", começou por dizer.

Para o, ainda, treinador do Sporting torna-se imprescindível a equipa estar focada no encontro com os bracarenses antes da paragem do campeonato.

"Vimos de um resultado muito positivo, histórico (vitória frente ao Manchester City, por 4-1), e se não estivermos preparados não vamos ganhar o jogo em Braga. Temos um trabalho muito difícil a fazer. Se o fizermos, toda a gente estará com um sentimento melhor nesta paragem da seleção", frisou.

Antes de rumar ao Manchester United, onde começa a trabalhar esta segunda-feira, Rúben Amorim admite que os 'leões' beneficiam de um maior período de descanso. Os campeões nacionais defrontaram terça-feira o Manchester City e o Sporting de Braga, quinta, os suecos do Elfsborg (1-1).

"Ter mais dois dias para preparar o jogo, ter mais dois dias de descanso, não há como dizer que não tem influência. Mas o Sporting de Braga também está habituado a isso. Para equipas grandes o facto de estar na Liga dos Campeões é muito melhor do que estar na Liga Europa. Quer pelo aspeto financeiro, quer pelo calendário. O ano passado sofremos muito com isso. Enquanto treinador, faz toda a diferença. Quer na recuperação, quer na questão tática", realçou.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 30 pontos, defronta este domingo o Sporting de Braga no Estádio Municipal de Braga, às 18:45, em jogo da 11ª jornada que será arbitrado Luís Godinho, da associação de Évora.