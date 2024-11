"Vou ter muitas saudades disto. Thank you very much, see you soon": Amorim enviou uma mensagem Renascença

“Olá Joana, olá Inês, um olá especial para a Ana, porque as outras duas estão contentíssimas por eu ir embora”, começou por dizer Rúben Amorim, mais do que nunca em estado de graça, depois da goleada na Champions contra o Manchester City, o vizinho barulhento, como dizia Alex Ferguson.

A certa altura, um ouvinte, anunciado como Filipe (não fosse ele Rúben Filipe), tratou de cumprimentar as protagonistas do programa da manhã desta rádio, Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. E foi assim:

O derradeiro adeus de Rúben Amorim no Sporting vai acontecer no domingo, no jogo contra o Sp. Braga. Como a vida não está fácil para os lados de Manchester, "As Três da Manhã” da Renascença meteram em marcha o ‘Anda, Paula’ direcionado para o treinador que vai à vidinha dele para a Premier League.

“Um olá também aos ouvintes da Renascença e muito obrigado pelas vossas sugestões e a vossa ajuda para que eu possa ir mais feliz do nosso país. Gostaria também de deixar a minha sugestão: a música ‘A minha casinha’ dos Xutos e Pontapés, porque acho que vou ter muitas saudades disto”, desabafou.

E, com um riso manso pelo meio, acrescentou: “É uma música que se encaixa bem na partida. Dito isto, thank you very much, see you soon”.

O Manchester United despediu Erik ten Hag na semana passada e imediatamente o CEO do United, Omar Berrada, viajou para Lisboa para fechar a contratação do ex-futebolista e treinador. Depois de desafiantes e duras negociações, o acordo entre ingleses e portugueses ditou que a mudança de Amorim para Old Trafford acontecesse apenas a partir de 11 de novembro, altura da paragem das seleções.

Atualmente, o Manchester United é treinado pela antiga lenda do clube Ruud van Nistelrooy, que já bateu Leicester (5-2) e PAOK (2-0) e que empatou com o Chelsea (1-1).

De volta a Portugal: o Sp. Braga-Sporting, o último jogo de Rúben Amorim à frente dos leões de Lisboa, joga-se no domingo, na Pedreira, a partir das 18h45 e tem relato na Renascença e a transmissão do jogo ao minuto em rr.pt.