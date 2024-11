"Quando o árbitro apitar, a capa do Rúben vai cair". Beto Pimparel e o "romantismo" da despedida de Amorim

Depois do adeus – com estrondo – ao Estádio José Alvalade, falta o adeus, em definitivo, do Sporting. A última dança de Amorim de verde e branco acontece no palco que o lançou na primeira liga. Este domingo, o futebol anda de mão dada com o "romantismo" e a expressão é utilizada por Beto Pimparel, em declarações a Bola Branca.

"Este jogo tem muito romantismo. A despedida emocional do Rúben em Braga, clube que representou como jogador e treinador. Vai ser um jogo muito, muito especial para quem vai ver e para quem vai jogar. Pelos pergaminhos e objetivos do clube, os jogadores do Sporting vão querer vencer e também dar essa última imagem e sensação a Rúben Amorim", reconhece o antigo guarda-redes.

Companheiro de balneário de Rúben Amorim na seleção e em Braga, Beto não tem dúvidas de que também os adeptos do antigo clube vão participar no último ato.

"As pessoas de Braga são gratas e o Rúben conseguiu atingir consenso. É consensual para todas as pessoas e adeptos de futebol. Acredito que vai ter uma grande receção porque também se despede do futebol português e do Estádio Municipal de Braga, que lhe deu muito", garante a Bola Branca.