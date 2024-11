Gyökeres eleito melhor jogador da jornada da Liga dos Campeões

Viktor Gyökeres foi eleito o melhor jogador da quarta jornada da fase de liga Liga dos Campeões, esta quinta-feira.

O ponta de lança do Sporting é premiado pelo hat-trick ao Manchester City, na goleada, por 4-1, no último jogo de Rúben Amorim como treinador em Alvalade, antes da mudança para o Manchester United.

Gyökeres superou a concorrência do ex-FC Porto Luis Díaz (hat-trick ao Bayer Leverkusen), do Liverpool, de Karim Konaté (bis ao Feyenoord), do Salzburgo, e de Nicolas-Gerrit Kühn (bis ao Leipzig), do Celtic.