Rúben Amorim leva mais um prémio de melhor treinador da I Liga antes de sair do Sporting

Rúben Amorim pode estar de saída do Sporting, mas ainda vai a tempo de levar mais um prémio na mala, no voo para Inglaterra: o de melhor treinador da I Liga portuguesa em setembro e outubro.

A votação dos homólogos sorriu ao futuro técnico do Manchester United, pela segunda vez consecutiva (faz o pleno da época, até agora), que recebeu 35,90% dos votos. Bateu a concorrência de Vasco Matos (Santa Clara), com 28,21%, e Bruno Lage (Benfica), com 17,95%.

Uma distinção que premeia o registo 100% vitorioso do Sporting, que derrotou Arouca, AVS, Estoril Praia, Famalicão (todos por 3-0) e Casa Pia (2-0) nas primeiras cinco jornadas e é líder isolado do campeonato.

Amorim ainda terá oportunidade de fazer mais um jogo ao comando dos leões, antes de seguir para Old Trafford: a visita ao Sporting de Braga, no domingo, às 18h45, a contar para a sexta ronda da I Liga. Encontro que terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.