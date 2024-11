Gyökeres e o adeus a Amorim. "Vamos ter muitas saudades dele"

Viktor Gyökeres e os demais jogadores do Sporting admitem que sentirão falta de Rúben Amorim, contudo, também sublinham que, agora, a vida em Alvalade continua e que esperam continuar a vencer.

Viktor Gyökeres:



Primeiro hat-trick na Europa: "É sempre bom marcar e ainda melhor marcar um hat-trick. É uma sensação fantástica, mas o mais importante é que ganhámos. Foi uma noite brilhante."

Vitória sobre o City: "Sabíamos que ia ser duro, mas também sabíamos que eles abririam espaços. Podíamos ter marcado mais golos, eles também, mas nós fizemos quatro. Estivemos muito bem."

Elevou o nível contra um colosso? "Só tento dar o meu melhor em todos os jogos. Claro que temos de elevar o nível quando defrontamos adversários mais duros e toda a equipa o conseguiu."

Terão saudades de Rúben Amorim? "Vamos ter muitas saudades dele [Rúben Amorim], fizemos grandes coisas juntos. Vamos sentir falta dele e de toda a equipa técnica, mas temos de olhar em frente."

Francisco Trincão:

Goleada: "A entrada na segunda parte fez a diferença e estamos muito felizes pela vitória. Eles normalmente têm muita bola, na primeira parte tivemos de saber sofrer. Na segunda, o mister mudou algumas coisas. Ajustámos posicionamentos, baixámos um pouco o Pote, para ter três médios e eu e o Viktor na frente, melhorámos a transição. Conseguimos segurar o jogo, segurar a pressão e ganhar."

Adeus a Rúben Amorim: "Ainda temos mais um jogo com o mister, vamos focar-nos no Braga e aí, sim, faremos as despedidas."

Geovany Quenda:

Apoio dos adeptos: "Peço aos adeptos que continuem a apoiar-nos sempre, porque é incrível. Só quem esteve aqui consegue sentir o momento."

Saída de Rúben Amorim: "Vou agradecer sempre [a Amorim], é um grande treinador, mas agora vamos continuar a trabalhar sem ele."