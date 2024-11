Daniel Carriço: “Jogadores do Sporting vão querer homenagear Rúben Amorim” frente ao Manchester City

Os jogadores do Sporting vão querer oferecer uma última grande noite europeia a Rúben Amorim, esta noite, na receção ao Manchester City.

É a convicção de Daniel Carriço, antigo defesa dos leões e titular na vitória frente aos "citizens" em 2012, nos oitavos de final da Liga Europa. O ex-internacional português acredita que o facto de o embate com o Manchester City ser a despedida de Alvalade do treinador não será indiferente para o plantel.

“Por si só, jogar contra o City é um fator de motivação extra, mas os jogadores têm uma relação excelente com Rúben Amorim. Foi um treinador que os fez evoluir de uma forma extraordinária, que potenciou quase todos os jogadores, que transformou a equipa do Sporting e os meteu noutro patamar. Acho que os jogadores têm esse reconhecimento em relação à figura do Rúben Amorim e acredito que queiram dar uma boa réplica para fazer essa última homenagem ao treinador”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Carriço sublinha que Amorim “já demonstrou que é um excelente profissional” e que consegue que a equipa se abstraia da novela da sua saída para o Manchester United.

Ainda assim, admite que o treinador possa “estar pressionado” frente ao City, porque “vai para o rival de Manchester”.

Também para Manchester, mas para o lado azul, vai Hugo Viana. Rúben Amorim já disse que o diretor desportivo não é bem-vindo no balneário esta terça-feira e Daniel Carriço acredita que seja mesmo assim.

“Acredito que possa ser. Porque, ao fim e ao cabo, o diretor desportivo vai para o adversário, portanto, não é bom estar ali com más energias antes do jogo”, diz, com risos, nestas declarações à Renascença. “É realmente uma situação diferente, uma situação caricata, mas acredito que tanto o Rúben Amorim como o Hugo Viana são profissionais e querem que o Sporting vença todos os jogos”.

2024 como em 2012

Há mais de 12 anos, Daniel Carriço foi titular pelo Sporting na vitória frente ao Manchester City, por 1-0, em Alvalade, que viria a apurar os leões para os quartos de final da Liga Europa. Agora, espera uma repetição na Liga dos Campeões.

“São jogos sempre especiais para os jogadores e esperemos que o resultado que nós obtivemos na época 2011/12, na Europa League, se repita”, começa por dizer.

“O Manchester City tem jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento. O Rúben Amorim terá de criar aqui uma estratégia diferente [do habitual], para que o jogo seja diferente do de 2021/22, em casa, frente ao City de Guardiola [derrota por 0-5]”, conclui.

O Sporting recebe o Manchester City esta terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio de Alvalade. O encontro da jornada 4 da Liga dos Campeões tem relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.