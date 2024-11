Amorim vai "ser sempre também do Sporting". O adeus feliz a Alvalade "estava escrito"

Rúben Amorim confessa que não esperava uma despedida de Alvalade tão impactante como uma goleada do Sporting ao Manchester City, no entanto, olhando para a história do jogo, acredita que "estava escrito".

"Estava escrito. O adversário a falhar penálti... Uma primeira parte em que não conseguíamos ter bola, muito precipitados, sofremos logo um golo, mas há dias em que as coisas têm de acontecer de uma certa maneira e foi isso que aconteceu. Entrámos bem na segunda parte, uma confusão ali... Ganhámos confiança, o público começou a empolgar-se. Não podia pedir outra despedida, fico muito feliz", enaltece o treinador, que vai trocar o Sporting pelo Manchester United, em declarações à Sport TV.

Esperava esta despedida de Alvalade? "Não, nem eu nem ninguém. Olhando para o jogo, estava escrito. O adversário a falhar penálti... Uma primeira parte em que não conseguíamos ter bola, muito precipitados, sofremos logo um golo, mas há dias em que as coisas têm de acontecer de uma certa maneira e foi isso que aconteceu. Entrámos bem na segunda parte, uma confusão ali... Ganhámos confiança, o público começou a empolgar-se. Não podia pedir outra despedida, fico muito feliz."

Reação na segunda parte: "Começámos a ganhar porque entrámos muito bem e na primeira jogada fizemos um golo. Na saída a seguir, o penálti. A parte tática nem teve muito a ver aí, mas depois controlámos bem."

O que leva do Sporting? "Eu levo tudo. Foi a melhor fase da minha vida. Começámos num ponto muito baixo, com muitas dificuldades, tivemos dias difíceis e hoje tivemos uma noite fantástica, com estrelinha. A qualidade dos jogadores, o ambiente... Não podia ter pedido uma noite melhor."

Que cartão de visita para os adeptos do Manchester United é este resultado? "Acho que é um bocadinho enganador. Tenho as mesmas virtudes e os mesmos defeitos que tinha há 90 minutos. Somos uma equipa fora das cinco melhores ligas, são mundos diferentes e podemos, contra estas equipas, baixar um pouco as linhas. Lá, teremos de bater de frente. Mas é sempre bom ganhar e é sempre bom que as pessoas fiquem entusiasmadas."

Não vem mesmo buscar Gyokeres em janeiro? "Ainda agora fiz as pazes com os adeptos do Sporting e nem vou fazer essa brincadeira. O Gyokeres tem é de continuar no Sporting e terminar a época no Marquês."

Em conferência de imprensa:

Já vai ler o que os jornais ingleses dizem de si, depois deste resultado? "Tal como fiz quando cheguei ao Sporting, nos primeiros seis meses não vou ler nada nem vou ter acesso a nada. É a única maneira de conseguir fazer as coisas."

Despedida feliz de Alvalade: "Merecíamos todos ter um momento assim. Estava escrito que ia ser assim, merecíamos esta noite. Foi um momento marcante e vai comigo para o resto da vida."

Voltará a Alvalade como adepto? "O meu filho é do Sporting e vai continuar a ser. Quando cá viermos, iremos para a bancada e pagaremos o bilhete."

Confiança no sucessor: "O treinador que vier terá uma herança boa porque terá muita gente boa a treinar com ele. Terá muita gente a apoiá-lo e ele nunca se vai sentir sozinho. Isso foi muito importante para mim, nunca me senti sozinho cá. Terá um clube estruturado, que ganhou nos últimos anos, muito apoio das bancadas e acima de tudo um público inteligente, que perceberá que as coisas não se fazem de um momento para o outro. Sei que lhe darão apoio."

Este jogo não é cartão de visita para o Manchester United: "Somos uma equipa portuguesa que teve muitas dificuldades, nestes quatro anos mudámos um plantel, estão aqui dois ou três jogadores do último jogo com o City, e temos a liberdade de jogar assim. No outro clube, não será assim. Não se leva muito daqui, temos de jogar de forma diferente, principalmente no futuro. Se calhar, no futuro imediato, não tanto, mas mais tarde não poderemos ter este comportamento."

Depois deste resultado, não fica o sentimento agridoce de que poderia ter feito ainda mais história no Sporting? "Ganhando, ainda tenho mais certezas de que o clube segue o seu caminho, eu sigo o meu. Estou completamente certo de que tomei a decisão certa."

Os jogadores não precisarão de si? "Eu acho que eu preciso mais dos jogadores do que eles de mim. Eu vou para uma coisa mais incerta do que eles. Já estão no play-off, estão isolados no primeiro lugar. Eles vão seguir o seu caminho."

O Sporting não depende de Amorim: "Construímos estas bases para que o clube não dependa de uma pessoa ou outra. Vai ficar tudo bem."

Vai continuar a torcer pelo Sporting, mesmo sendo benfiquista? "Vou ter sempre uma ligação ao clube, nunca pensei dizer isto. Vou ser sempre também do Sporting. Não vou ao Marquês, nunca gostei muito dessas festas mesmo como treinador, só ia obrigado, mas vou ficar a torcer por eles."