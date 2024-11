Hjulmand: "Queremos mostrar que já não precisamos do Rúben"

Mortem Hjulmand, capitão do Sporting, quer mostrar que é possível vencer o campeonato sem Rúben Amorim.

O médio dinamarquês não esconde a tristeza pela saída do técnico, a quem reservou apenas grandes elogios, mas aprova também a escolha de João Pereira, sem revelar o nome do novo técnico leonino.

Como reagiu à notícia da saída do treinador? "Foi difícil para mim ouvir que ele ia sair do Sporting, vai deixar-me também. No futebol, surgem oportunidades para jogadores e treinadores, é algo normal no futebol. O que espero é que o Rúben esteja orgulhoso de si mesmo por ter tido uma proposta destas".

Quão difícil será defrontar o Manchester City? "Acho que é o adversário mais difícil que já defrontei na minha carreira, sabemos a qualidade deles, analisamos muito como jogam e como esperamos que joguem. Vai ser um desafio enorme".

Como será o pós-Amorim? "Vejo como um bom desafio tentar ganhar o campeonato sem o Rúben, é o principal objetivo da época. Claro que a vida continua e agora queremos mostrar que já não precisamos do Rúben".

Como viveu esta semana, sentiram-se traídos? "No futebol, não há garantias de nada. Foi uma semana muito dura com três jogos, sem folgas e foi duro ler tudo, falar com ele sobre o processo. E, mesmo assim, tínhamos vencer o Nacional e o Estrela e isso não foi fácil. Estamos tristes que ele saia, mas vem um bom treinador em quem confiamos. Temos de nos recordar que o campeonato tem de ser nosso".

Como é trabalhar com Amorim? "Foi um dos motivos que vim para o Sporting, quando se trabalha com ele percebes como ele vê o futebol e como te integra na equipa, isso é muito importante para um jogador. Torna muito claro qual é o teu papel. Sem entrar muito em detalhes, como ele lida com a equipa dentro e fora de campo é algo que nunca vi antes na minha curta carreira, acho que o Manchestrer United fica em boas mãos".

Tem também o sonho de jogar na Premier League? "Não sei se é um sonho jogar lá, sinto que estou a viver um sonho aqui no Sporting e viver em Lisboa. Tem sido um sonho, claro que é uma liga competitiva, mas nao sei o que o futuro trará".