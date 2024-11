Guardiola elogia o Sporting de Amorim, que "destronou o binómio Porto-Benfica"

Pep Guardiola não se poupa nos elogios ao Sporting de Rúben Amorim, que está de saída para orientar o rival local do Manchester City, o Manchester United.

Embora os golos de Viktor Gyokeres sejam um dos fortes do Sporting, próximo adversário do City na Liga dos Campeões, Guardiola destaca a união da equipa em torno das ideias de Amorim como o principal trunfo dos leões.

"Gyokeres é um jogador muito importante para eles, mas levam muito tempo com Rúben Amorim e nota-se os padrões, a forma de jogar, como estão convencidos de tudo o que fazem. A melhor coisa para um treinador é quando os jogadores acreditam no que ele quer que a equipa faça. Se assim não fosse, não ganhariam. Destronaram o binómio de tantos anos de Porto-Benfica. [Rúben Amorim] meteu o Sporting noutro nível e quando isso acontece é porque fizeste muito bem as coisas, quer em Portugal quer em Europa", enalteceu, em conferência de imprensa.

A chegada do diretor desportivo Hugo Viana ao Manchester City no final da temporada mereceu um comentário de Guardiola, que admitiu ter sido a primeira opção.

"Estou ansioso para falar com ele. O Hugo foi a primeira opção, havia outras alternativas. Eu não conheço os diretores desportivos, tive zero influência, mas leva muito tempo com Rúben Amorim e nota-se pelos padrões, formas de jogar e conhecimento. Se meteu o Sporting em outro nível é porque as coisas correram muito bem", referiu.

Por fim, deixou elogios ao homólogo dos leões: "Concordo que é um excelente treinador. Quando se passa muito tempo com a mesma equipa, evolui-se mais."

O campeão inglês chega a Alvalade para disputar a quarta jornada da Champions com duas derrotas seguidas, uma para a Taça da Liga, com o Tottenham, e outra para a Premier League, ante o Bournemouth, ambas por 2-1, mas o técnico catalão explicou que faz parte e que "muita coisa ainda vai acontecer".

"Perdemos um jogo na Premier League, estamos a dois pontos do Liverpool, uma equipa de topo. Na Champions, estamos muito bem. Sei que as pessoas esperam que joguemos bem todos os jogos. Temos ausências, não é possível nunca perder pontos e não significa que sejamos fracos ou que não vamos ser campeões. Temos é de melhorar. Estamos no início de novembro e muita coisa ainda vai acontecer", argumentou.

Guardiola, que orienta no City os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, alongou-se nas justificações, alertando para o nível médio da Liga inglesa, que "está a subir", pelo que é preciso "aceitar" maiores dificuldades nos encontros.

"Uma equipa não está sempre no mesmo nível. Tem altos e baixos, situações pessoais, lesões, é a realidade e temos de aceitar isto. Nível médio da Premier League está a subir muito e temos de aceitar que os jogos vão ser difíceis. E esse é que é o desafio. Estou feliz por estarmos no topo", declarou.

Os leões, que seguem no oitavo posto da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, recebem na terça-feira o Manchester City, terceiro, em jogo da quarta jornada da prova, no estádio José Alvalade, com início às 20h00 e arbitragem do alemão Daniel Siebert.