Gonçalo Inácio falha último treino antes da receção ao Manchester City

O internacional português Gonçalo Inácio está em dúvida para o jogo do Sporting contra o Manchester City para a Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, o central não foi visto no relvado e não deverá ter treinador. Inácio saiu lesionado ao intervalo do jogo de sexta-feira contra o Estrela da Amadora depois de um toque na perna.

Há, no entanto, uma atenuante: Eduardo Quaresma falhou as últimas semanas e está recuperado, tendo treinado aparentemente sem limitações.

St. Juste, Debast, Diomande, Bruno Ramos e Matheus Reis são as opções para central contra o Manchester City, caso se confirme a ausência de Inácio.

Rúben Amorim dará a conferência de imprensa de antevisão ao seu último jogo na Champions pelo Sporting às 14h00 e confirmará a disponibilidade de Inácio.

O Sporting, oitavo classificado da fase de liga com sete pontos, recebe o Manchester City, terceiro com os mesmos pontos, na terça-feira, às 20h00, jogo com relato em exclusivo no site da Renascença.