Bernardo Silva: "Sporting é a melhor equipa portuguesa, Amorim merece dar o salto"

Bernardo Silva considera que Rúben Amorim merece dar o salto para a liga inglesa e para o Manchester United, depois de ter pegado num Sporting em crise e tê-lo tornado "a melhor equipa portuguesa".

Em conferência de imprensa de antevisão da visita do Manchester City ao Sporting, esta segunda-feira, o internacional português destacou o trabalho do treinador no campeão nacional.

"Quando chegou, o Sporting não era campeão há quase 20 anos e ele mudou completamente o paradigma. Hoje em dia, o Sporting é, na minha opinião, a melhor equipa em Portugal a jogar futebol, de longe. Portanto, o Rúben merece o sucesso que tem tido e merece dar o salto para o United, neste caso. Não lhe vou desejar sorte, porque vamos ser rivais, mas fico feliz que tenhamos mais um português a representar-nos num nível tão alto no melhor campeonato do mundo", destacou.

Bernardo também recordou os tempos em que foi colega do treinador no Benfica. O médio lembra-se bem que Rúben fazia várias posições, o que comprovava que era "um jogador inteligente".

O Sporting-Manchester City, o último jogo de Rúben Amorim no Estádio de Alvalade, está marcado para terça-feira, às 20h00, e terá relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.